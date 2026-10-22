О новой партии ликвидированных оккупантов сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 571 820 (+1 280) человек;

танков – 12 439 (+3);

боевых бронированных машин – 25 594 (+8);

артиллерийских систем – 51 447 (+44);

РСЗО – 2 229 (+1);

средств ПВО – 1 719 (+3);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1 750);

наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363);

специальной техники – 4 846 (2);

крылатых ракет – 5 138 (+0).



Потери России / Генштаб

Следует уточнить, что накануне сообщалось о крушениях российских истребителей. В сети появились кадры одного из инцидентов.

Вчерашний день, 21 октября, был абсолютно неудачным для авиации страны-агрессора. Противник потерял сразу 2 военных самолета. Однако эти данные Генштаб, как видим, не включил в отчет о потерях.

Во время учебно-тренировочного полета в Калининградской областиразбился истребитель Су-30СМ.. Его экипаж смог катапультироваться, чего не скажешь о пилотах другого самолета – еще одна авиакатастрофа Су-30СМ произошла во время выполнения задания. В том случае Экипаж погиб.