Про нову партію ліквідованих окупантів повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 571 820 (+1 280) осіб;
  • танків – 12 439 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 594 (+8);
  • артилерійських систем – 51 447 (+44);
  • РСЗВ – 2 229 (+1);
  • засобів ППО – 1 719 (+3);
  • літаків – 449 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 575 142 (+1 750);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 997 (+7);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 165 641 (+363);
  • спеціальної техніки – 4 846 (2);
  • крилатих ракет – 5 138 (+0).

Втрати ворога
Втрати Росії / Генштаб

Слід уточнити, що напередодні повідомлялося про авіатрощі російських винищувачів. У мережі з'явилися кадри одного з інцидентів.

Вчорашній день, 21 жовтня, був абсолютно невдалим для авіації країни-агресорки. Противник втратив одразу 2 військових літаки. Однак ці дані Генштаб, як бачимо, не включив до звіту про втрати.

Під час навчально-тренувального польоту в Калінінградській області розбився винищувач Су-30СМ. Його екіпаж зміг катапультуватися, чого не скажеш про пілотів іншого літака – ще одна авіатроща Су-30СМ сталася під час виконання завдання. У тому випадку екіпаж загинув.