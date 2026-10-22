Про нову партію ліквідованих окупантів повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 571 820 (+1 280) осіб;
- танків – 12 439 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 594 (+8);
- артилерійських систем – 51 447 (+44);
- РСЗВ – 2 229 (+1);
- засобів ППО – 1 719 (+3);
- літаків – 449 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 575 142 (+1 750);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 997 (+7);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 165 641 (+363);
- спеціальної техніки – 4 846 (2);
- крилатих ракет – 5 138 (+0).
Втрати Росії / Генштаб
Слід уточнити, що напередодні повідомлялося про авіатрощі російських винищувачів. У мережі з'явилися кадри одного з інцидентів.
Вчорашній день, 21 жовтня, був абсолютно невдалим для авіації країни-агресорки. Противник втратив одразу 2 військових літаки. Однак ці дані Генштаб, як бачимо, не включив до звіту про втрати.
Під час навчально-тренувального польоту в Калінінградській області розбився винищувач Су-30СМ. Його екіпаж зміг катапультуватися, чого не скажеш про пілотів іншого літака – ще одна авіатроща Су-30СМ сталася під час виконання завдання. У тому випадку екіпаж загинув.