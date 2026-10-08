О всплеске вражеских атак на этом направлении в эфире 24 Канала рассказал офицер 12-й бригады "Азов" Василий "Прозоров" Переверзев.

Как меняется ситуация на Добропольском направлении?

Военный отметил, что всплеск активности вражеских атак связан с последним вагоном, в который пытаются запрыгнуть россияне, учитывая смену сезона и погодные условия, а также поставленные перед врагом задачи в отношении Донецкой области и Доброполья непосредственно.

Штурмовые действия усиливаются: и количественно, и по живой силе, и тактическая авиация помогает, и SPV, и накопление сил противника в том районе,

– отметил военный.

Ситуация в целом довольно сложная, россияне пытаются просочиться благодаря численности своей пехоты, идут ожесточенные бои, а украинские воины пытаются им противостоять.

О ситуации на Добропольском направлении / смотрите видео

Как искусственный интеллект помогает россиянам с фейками?

Чтобы успеть запрыгнуть в вот самый последний вагон, россияне делают все возможное и даже не стесняются прибегать к помощи искусственного интеллекта для того, чтобы показать своему руководству так называемые "флаговтыки".

Такие случаи фиксировались неоднократно, но украинские военные научились это распознавать и понимать, что паники как таковой нет.

Здесь в первую очередь нужно готовить гражданский сектор и объяснять ему, что существуют такие методы, к которым прибегает враг, и ситуация не настолько ужасна и критична, чтобы опускать руки и говорить, что все пропало,

– подытожил Василий Переверзев.

В целом ситуация некритическая, учитывая, что фактически до октября линия условного нуля практически не изменилась на Добропольском направлении и южнее Дружковки. Все это результат противодействия наших подразделений.