Про сплеск ворожи атак на цьому напрямку в ефірі 24 Каналу розповів офіцер 12-й бригади "Азов" Василь "Прозоров" Переверзєв.
Як змінюється ситуація на Добропільському напрямку?
Військовий зазначив, що сплеск активності ворожих атак пов'язаний з останнім вагоном, в який намагаються застрибнути росіяни, зважаючи на зміну сезону і погодні умови, на поставлені перед ворогом задачі щодо Донецької області і Добропілля безпосередньо.
Штурмові дії збільшуються: і кількісно, і в живій силі, і тактична авівція допомагає, і SPV, і накопичення сил противника в тому районі,
– зазначив військовий.
Ситуація загально доволі складна, росіяни намагаються просочитися завдяки кількості своєї піхоти, запеклі бої тривають, а українські воїни намагаються їм протидіяти.
Про ситуацію на Добропільському напрямку / дивіться відео
Як штучний інтелект допомагає росіянам з фейками?
Щоб вскочити в той таки останній вагон, росіяни роблять все можливе і навіть не соромляться вдаватися до допомоги штучного інтелекту для того, щоб показати своєму керівництву так звані "флаговтики".
Зафіксовано неодноразово така історія, але українські військові навчилися це відрізняти і розуміти, що як такої паніки нема.
Тут переважно треба цивільний сектор готувати і пояснювати їм, що є такі засоби, до яких вдається ворог, і ситуація не настільки ахова і критична, щоб опускати руки і казати, що все пропало,
– підсумував Василь Переверзєв.
Загалом, ситуація некритична, зважаючи на те, що фактично до жовтня лінія умовного нуля мало змінилася на Добропільському напрямку і південніше Дружківки. Все це результат протидії наших підрозділів.