Про сплеск ворожи атак на цьому напрямку в ефірі 24 Каналу розповів офіцер 12-й бригади "Азов" Василь "Прозоров" Переверзєв.

Як змінюється ситуація на Добропільському напрямку?

Військовий зазначив, що сплеск активності ворожих атак пов'язаний з останнім вагоном, в який намагаються застрибнути росіяни, зважаючи на зміну сезону і погодні умови, на поставлені перед ворогом задачі щодо Донецької області і Добропілля безпосередньо.

Штурмові дії збільшуються: і кількісно, і в живій силі, і тактична авівція допомагає, і SPV, і накопичення сил противника в тому районі,

– зазначив військовий.

Ситуація загально доволі складна, росіяни намагаються просочитися завдяки кількості своєї піхоти, запеклі бої тривають, а українські воїни намагаються їм протидіяти.

Про ситуацію на Добропільському напрямку / дивіться відео

Як штучний інтелект допомагає росіянам з фейками?

Щоб вскочити в той таки останній вагон, росіяни роблять все можливе і навіть не соромляться вдаватися до допомоги штучного інтелекту для того, щоб показати своєму керівництву так звані "флаговтики".

Зафіксовано неодноразово така історія, але українські військові навчилися це відрізняти і розуміти, що як такої паніки нема.

Тут переважно треба цивільний сектор готувати і пояснювати їм, що є такі засоби, до яких вдається ворог, і ситуація не настільки ахова і критична, щоб опускати руки і казати, що все пропало,

– підсумував Василь Переверзєв.

Загалом, ситуація некритична, зважаючи на те, що фактично до жовтня лінія умовного нуля мало змінилася на Добропільському напрямку і південніше Дружківки. Все це результат протидії наших підрозділів.