Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Британца взяли в плен в Курской области

Так, российские СМИ распространили видео, на котором человек в военной форме говорит, что его зовут Джеймс Скотт Рис Андерсон и он бывший солдат британской армии, который записался воевать в украинский Интернациональный легион.

Я служил в британской армии ранее, с 2019 по 2023 год, в 22 полку связи,

– добавляет он.

На втором видео 22-летний Джеймс Андерсен находится со связанными руками и в какой-то момент со скотчем на глазах. Мужчина описывает путешествие в Украину из Британии: "Я прилетел в Краков, Польша, из Лондона Лутон. Оттуда автобусом до Медики в Польше, до украинской границы".

Отец британского добровольца рассказал, что был в "полном шоке" после того, как украинский командир его сына сообщил ему, что Джеймса взяли в плен.

По его словам, он пытался убедить сына не идти в украинские войска, а теперь боится за свою безопасность.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что "поддерживает семью британца после сообщений о его задержании".