Добровольцам разрешили проходить лечение и реабилитацию за счет государства

Кабинет Министров Украины предоставил право воинам-добровольцам проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства.

Речь идет о добровольцах, которые принимали участие в антитеррористической операции до 24 февраля 2018 года вместе с ВСУ, МВД, СБУ, Нацгвардией и полицией, но в дальнейшем не вошли в их состав, сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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Соответствующее решение приняло правительство на заседании 13 мая.

Что означает решение

Отныне добровольцы имеют право пользоваться услугами по санаторно-курортному лечению, психологической реабилитации и социально-профессиональной адаптации за счет государства.

Заметим, что в декабре 2019 года Владимир Зеленский подписал закон, которым предоставил воинам-добровольцам статус участника боевых действий. Сейчас уже 48 представителей добровольческих подразделений получили удостоверения участника боевых действий.

Что означает статус участника боевых действий?Ранее статус участника боевых действий могли получить только те, кто участвовал во Второй мировой войне и других войнах Советского Союза, члены подполья ОУН – УПА, а также все, кто принимали участие в боевых действиях в составе воинских подразделениях Украины.



Закон о ветеранах боевых действий определяет ряд льгот для таких категорий граждан, которые включают пенсионное обеспечение, лечение, пользование общественным транспортом и тому подобное.