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Добровольцям дозволили проходити лікування та реабілітацію за рахунок держави

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Добровольцям надали більше прав
Добровольцям надали більше прав / 24 канал

Кабінет Міністрів України надав право воїнам-добровольцям проходити санаторно-курортне лікування та реабілітацію за рахунок держави.

Мова йде про добровольців, які брали участь в антитерористичній операції до 24 лютого 2018 року разом із ЗСУ, МВС, СБУ, Нацгвардією та поліцією, але у подальшому не увійшли до їх складу, повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

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Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 13 травня.

Що означає рішення

Відтепер добровольці мають право користуватися послугами з санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації та соціально-професійної адаптації за рахунок держави.

Зауважимо, що у грудні 2019 року Володимир Зеленський підписав закон, яким надав воїнам-добровольцям учасника бойових дій. Наразі уже 48 представників добровольчих підрозділів отримали посвідчення учасника бойових дій.

Що означає статус учасника бойових дій?Раніше статус учасника бойових дій могли отримати лише ті, хто брав участь у Другій світовій війні та інших війнах Радянського Союзу, члени підпілля ОУН – УПА, а також усі хто брали участь у бойових діях у складі військових підрозділах України.

Закон про ветеранів бойових дій визначає низку пільг для таких категорій громадян, які включають пенсійне забезпечення, лікування, користування громадським транспортом тощо.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Новини України АТО Лікування Війна на Донбасі Добровольці Кабінет Міністрів України
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