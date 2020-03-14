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      Як добровольчий рух змінив Україну: пояснення учасника бойових дій

      - Читать новость на русском
      День добровольця / 24 канал

      14 березня відзначають День українського добровольця. Добровольчий рух в Україні, в тому вигляді в якому він проявив себе в 2014 раз і назавжди визначив, що українці –це політична нація.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко. Він також брав участь у бойових дій на Донбасі у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

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      Кочевенко наголосив, що добровольчий рух нівелює всі спроби російської пропаганди довести, що Україна – штучно створена держава.

      У 2014 році держава по факту не працювала. Прості українці об’єднались і фактично самостійно виконали функції держави. Добровольці стали армією, волонтери – службами тилу, загони самооборони у містах виконували функції поліції. Ми показали, що держава Україна існує не тому що це якась історична випадковість, а тому що ми українці так хочемо. Ми створили цю державу і готові її захистити,
      – підкреслив він.

      На його думку, головна роль і заслуга добровольців в подіях 2014 року, в тому, що вони дали державі час оговтатися, і не дозволили ворогу скористатися розгубленістю політичної еліти.

      Я вважаю добровольцями не тільки бійців добровольчих формувань, а всіх, хто за покликом серця пішов захищати свою землю. Неважливо де – у добробатах, у ЗСУ, в НГУ, як волонтери. Вони всі добровольці. Навіть той, хто отримав повістку, але не бігав, не ховався, сам прийшов у військкомат – він теж доброволець. Можу запевнити: ті, хто справді хотів відкосити, мав для цього всі можливості,
      – сказав Кочевенко.

      "Можу також запевнити, що в Україні є тисячі військових професіоналів, які мають бойовий досвід і готові будь-якої миті стати до захисту нашої країни", – додав він.

      Чому День добровольця відзначають 14 березня

      14 березня відзначають День українського добровольця. Цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули на полігон у Нові Петрівці, щоб сформувати перший добровольчий батальйон для захисту України на Донбасі.

      Перший добровольчий батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву "Дніпро-2".

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      Рішення про відзначення Дня українського добровольця ухвалила Верховна Рада у 2017 році. У це свято вшановують мужність та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні сили України Добровольці
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