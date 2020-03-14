Как добровольческое движение изменило Украину: объяснение участника боевых действий

14 марта отмечают День украинского добровольца. Добровольческое движение в Украине, в том виде, в котором оно проявило себя в 2014 раз и навсегда определило, что украинцы – это политическая нация.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. Он также участвовал в боевых действий на Донбассе в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Кочевенко подчеркнул, что добровольческое движение нивелирует все попытки российской пропаганды доказать, что Украина – искусственно созданное государство.

В 2014 году государство по факту не работало. Простые украинцы объединились и фактически самостоятельно выполнили функции государства. Добровольцы стали армией, волонтеры – службами тыла, отряды самообороны в городах выполняли функции полиции. Мы показали, что государство Украина существует не потому что это какая-то историческая случайность, а потому что мы украинцы так хотим. Мы создали это государство и готовы его защитить,

– подчеркнул он.

По его мнению, главная роль и заслуга добровольцев в событиях 2014 года, в том, что они дали государству время опомниться, и не позволили врагу воспользоваться растерянностью политической элиты.

Я считаю добровольцами не только бойцов добровольческих формирований, а всех, кто по зову сердца пошел защищать свою землю. Неважно где – в добробатах, в ВСУ, в НГУ, как волонтеры. Они все добровольцы. Даже тот, кто получил повестку, но не бегал, не скрывался, сам пришел в военкомат – он тоже доброволец. Могу заверить: те, кто действительно хотел откосить, имел для этого все возможности,

– сказал Кочевенко.

"Могу также заверить, что в Украине есть тысячи военных профессионалов, имеющих боевой опыт и готовы в любой момент приступить к защите нашей страны", – добавил он.

Почему День добровольца отмечают 14 марта

14 марта отмечают День украинской добровольцев. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон в Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты Украины на Донбассе.

Первый добровольческий батальон в начале апреля 2014 года передислоцировался в Днепропетровскую область и получил название "Днепр-2".

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Решение о праздновании Дня украинского добровольца приняла Верховная Рада в 2017 году. В этот праздник чтят мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.