11:16
14 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина
      Вєсті Кремля
      20:50, 13 марта
      Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского
      Вєсті.UA
      20:08, 13 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Как добровольческое движение изменило Украину: объяснение участника боевых действий

      - Читати новину українською

      14 марта отмечают День украинского добровольца. Добровольческое движение в Украине, в том виде, в котором оно проявило себя в 2014 раз и навсегда определило, что украинцы – это политическая нация.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. Он также участвовал в боевых действий на Донбассе в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

      Важно День добровольца: что нужно знать об украинских воинах

      Кочевенко подчеркнул, что добровольческое движение нивелирует все попытки российской пропаганды доказать, что Украина – искусственно созданное государство.

      В 2014 году государство по факту не работало. Простые украинцы объединились и фактически самостоятельно выполнили функции государства. Добровольцы стали армией, волонтеры – службами тыла, отряды самообороны в городах выполняли функции полиции. Мы показали, что государство Украина существует не потому что это какая-то историческая случайность, а потому что мы украинцы так хотим. Мы создали это государство и готовы его защитить,
      – подчеркнул он.

      По его мнению, главная роль и заслуга добровольцев в событиях 2014 года, в том, что они дали государству время опомниться, и не позволили врагу воспользоваться растерянностью политической элиты.

      Я считаю добровольцами не только бойцов добровольческих формирований, а всех, кто по зову сердца пошел защищать свою землю. Неважно где – в добробатах, в ВСУ, в НГУ, как волонтеры. Они все добровольцы. Даже тот, кто получил повестку, но не бегал, не скрывался, сам пришел в военкомат – он тоже доброволец. Могу заверить: те, кто действительно хотел откосить, имел для этого все возможности,
      – сказал Кочевенко.

      "Могу также заверить, что в Украине есть тысячи военных профессионалов, имеющих боевой опыт и готовы в любой момент приступить к защите нашей страны", – добавил он.

      Почему День добровольца отмечают 14 марта

      14 марта отмечают День украинской добровольцев. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон в Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты Украины на Донбассе.

      Первый добровольческий батальон в начале апреля 2014 года передислоцировался в Днепропетровскую область и получил название "Днепр-2".

      Читайте также Российско-украинская война: Хроника наших побед

      Решение о праздновании Дня украинского добровольца приняла Верховная Рада в 2017 году. В этот праздник чтят мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Как лечить ячмень: советы Супрун
      сегодня
      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Добровольцы Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:30 Украина на грани капитуляции, или Роль Медведчука слишком недооценивают
      Юрій Шуліпа
      сегодня , 08:10 Мировой кризис: выдержит ли украинский бизнес карантин, закрытые границы и панику
      Богдан Мірошниченко
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук