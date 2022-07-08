Бойцам, которые сейчас на Юге, нужны рации
Каждый должен воевать на своем фронте. Поэтому задача гражданских – помогать бойцам финансово.
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Вы можете сделать это прямо сейчас и лично приблизить нашу победу. Волонтеры просят помочь собрать деньги на закупку раций для добровольцев из подразделения "Махно". Бойцы сейчас находятся на южном направлении и воюют с пришедшими на нашу землю российскими оккупантами, чтобы убивать и разрушать.
В общей сложности нужны 15 радиостанций Motorola:
- DP4400e,
- DP4401e,
- DP4801e,
- DP4400,
- DP4800.
Цена одного комплекта (т.е. рация и гарнитура) стоит в пределах 33 – 35 тысяч гривен. Сейчас на 3 рации уже собрали, то есть осталось собрать еще в пределах 396 – 420 тысяч гривен.
Любая материальная или информационная поддержка очень помогает! Рассказывайте о нас своим друзьям, знакомым, коллегам! Чем больше людей узнает о сборе, тем скорее мы его закроем,
– подчеркнули волонтеры.
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