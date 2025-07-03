Представитель Белорусского добровольческого корпуса рассказал 24 Каналу, что они воевали почти на всех основных направлениях. В частности, говорится о Херсонском, Запорожском, Донецком, Харьковском направлениях.

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"По моему мнению, все бои были достаточно горячие. Например, было очень горячее лето в 2023 году. Были сложные бои. Температуры добавляло то, что нас все время обстреливали зажигательными снарядами", – вспомнил он.

Впоследствии российские оккупанты выстрелили из системы залпового огня "Сонцепек". К счастью, все бойцы Белорусского добровольческого корпуса тогда остались живы.

К слову, также боец из Беларуси рассказал о режиме Александра Лукашенко. Россия имеет значительное влияние на Беларусь, поддерживая незаконное пребывание у власти самопровозглашенного президента. Белорусы, которые недовольны ситуацией в стране, находятся под постоянной угрозой репрессий, ведь там это основной рычаг давления на население.

Людей сажают в тюрьмы. Кроме того, в Беларуси есть высшая мера наказания – смертная казнь. Государство этим пользуется, осуществляя моральное давление на население.