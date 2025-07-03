В войне против российского оккупанта участвуют не только украинцы. Другие нации присоединяются к нашему государству в этой борьбе, чтобы противостоять России и в будущем снова получить свое государство. В частности, добровольцы из Беларуси стали на защиту Украины, ведь Россия также является их врагом. Многие из них – гражданские, которые никогда не служили и даже "откосили" от армии Беларуси.

В интервью 24 Каналу представитель Белорусского добровольческого корпуса рассказал о боях в Украине и ситуации в Беларуси. Больше деталей – читайте далее в материале.

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"Откосил" от службы в Беларуси, но приехал воевать в Украину

Как и когда вы попали в Украину?

Я прибыл сюда из Польши. Мы приехали вечером. Когда я только пересек границу – была очень напряженная атмосфера, но я думал, что скандальных моментов на границе будет еще больше. Чувствовалось, что сейчас происходят серьезные события. Даже было немного страшно, потому что я ехал и точно не понимал куда именно. Но сейчас я очень комфортно чувствую себя в Украине. Меня здесь хорошо приняли.

Почему вы решили приехать в Украину во время полномасштабного вторжения, когда все наоборот отсюда выезжали?

Все произошло через призму событий, которые произошли в Беларуси в 2020 году. Тогда страну охватили массовые протесты против власти, которая хотела сфальсифицировать выборы. Люди вышли на улицы. В Беларуси всегда были репрессии, но после 2020 года они вышли на новый уровень. Очень много людей попали в тюрьмы, получили штрафы. Активной, пассионарной части населения стало очень сложно жить.

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Я сам попал в эту репрессивную машину, и в один момент понял, что государство постоянно на меня будет давить, поэтому я решил переехать. Сначала думал о Польше, искал там работу, но началась полномасштабная война.

В медиапространстве я увидел белорусов, которые с первых дней присоединились к боям. Понял, что это именно те люди, с которыми можно строить будущее Беларуси. Все видели, что у нас происходили мирные протесты, но впоследствии все поняли, что они не работают.

Как вам взаимодействие с украинцами и вообще жизнь в Украине? Потому что очень часто говорят, что белорусы и украинцы – близки по духу.

Действительно, у нас с украинцами больше общего, чем с россиянами. В Беларуси состоялась аннексия без борьбы, просто благодаря пропаганде, которую массово распространяли. Когда я приехал в Украину, то увидел других людей. Они напоминали пассионарных белорусов, которые выходили с протестом на улицы. Они понимали, что происходит, четко знали, кто враг. С такими людьми было очень легко найти общий язык, поэтому когда мы общались – сразу понимали друг друга.

Важно! Сейчас идет сбор на нужды Белорусского добровольческого батальона. Поддержать добровольцев, которые стали на защиту Украины, можно по ссылке.

Кто ваши собратья в Белорусском добровольческом корпусе? Понимаю, что вы не можете много рассказать по соображениям безопасности, но кто те люди, которые помогают Украине обретать независимость?

Я буду говорить общими фразами, потому что не корректно рассказывать о некоторых ребятах, поскольку их семьи сейчас в заложниках у белорусского режима. Большинство из нас – это гражданские белорусы, также есть украинцы. Мы строили свою гражданскую жизнь. Например, когда мне пришла повестка в белорусскую армию – я просто "откосил". Я никогда не был военным и не думал, что моя жизнь будет связана с армией.

Так что некоторые ребята приехали из Беларуси, кто-то из Европы. Большинство из них просто жили гражданской жизнью, имели семьи, неплохую работу, бизнесы. Но они решили, что именно в Украине смогут набраться опыта, познакомиться с людьми, с которыми впоследствии будут творить изменения в Беларуси.

Что такое БДК и на каких направлениях работали

Есть тема, которая актуальна для большинства украинцев, – это военная подготовка. Как происходила ваша, сколько длилась и какими еще фактами можете поделиться?

Мне кажется, что наша подготовка не сильно отличалась от той, которая есть в других подразделениях. В целом есть три базовые вещи: физическая подготовка, огневая и медицина – на этом все строится. У нас было очень много тренировок. Я смог поработать и с минометом, и с БПЛА.

Война очень быстро меняется, поэтому нужно постоянно приобретать знания, все время совершенствоваться. В общем мне все это было интересно, поэтому обучение давалось легко. Если говорить об общей подготовке, то это те 3 пункта, которые я назвал. Думаю, они и сейчас актуальны.

Как выглядит структура вашего подразделения?

Структура довольно стандартная. Есть руководство, командиры, есть группы, которые работают в "поле", медики, инженерные группы, группы тяжелого вооружения, БПЛА. Мы стараемся заполнить все сферы соответствующими специалистами, чтобы не просить о помощи у других подразделений. Но, конечно, строим определенные отношения, налаживаем коммуникацию и делимся опытом с теми, с кем воюем бок о бок.

Кстати, если вы хотите стать частью Белорусского добровольческого батальона – всю информацию можно найти здесь.

На каких направлениях вы побывали?

Мы побывали почти на всех основных участках фронта. Не обо всех могу сказать, но назову несколько. Это Херсонский, Запорожский, Донецкий и Харьковский направления.

А где были самые горячие бои?

По моему мнению, они все были достаточно горячие. Очень сложным было лето в 2023 году, шли тяжелые бои. Градуса добавляло и то, что нас все время обстреливали из зажигательных снарядов. А в конце россияне еще выстрелили из "Сонцепека". К счастью, все остались живы.

"Только так сможем победить": как противодействовать России

Хочу поговорить об общем враге для украинцев и белорусов – России. Учитывая ваш боевой опыт, как изменились мощности, умения и ресурсы врага за время полномасштабного вторжения?

Все очень быстро меняется. Надо быть готовыми ко всему, потому что враг учится. Это уже не тот противник, который был сначала. Россияне очень быстро развиваются, имеют поддержку. Даже если посмотреть на их атаки на гражданское население, то мы увидим, что мощности растут. У России больше дронов, ракет. Конечно, определенные ресурсы исчерпываются, но пока неизвестно, когда они окончательно закончатся.

Также играет роль то, как Россия относится к своим людям, потому что это тоже ресурс. У них большая страна с большим населением, которое не жалеют. Поэтому надо всегда быть впереди, сохранять в руках инициативу. Только так мы сможем победить.

Ситуация в Беларуси ухудшается

Как вы сейчас оцениваете ситуацию в Беларуси?

В Беларуси ситуация ухудшается. Репрессии, которые начались в 2020 году, только растут. Даже те люди, которые уже отсидели свои сроки, – снова возвращаются, потому что уже просто некого сажать.

Напомню, что в Беларуси до сих пор действует высшая мера наказания – смертная казнь. Государство этим пользуется, оказывает моральное давление. Все, кто противоречат, режиму, попадают под репрессии. Даже те, кто сейчас находятся рядом с руководством, – не могут ничего сказать. Система не жалеет никого.

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Если послушать пропаганду Александра Лукашенко, то складывается впечатление, что в Беларуси все хорошо: экономика растет, люди счастливы. Какова на самом деле жизнь в стране под таким бешеным давлением?

Это лишь красивая картинка, которую снимают пропагандисты. У них все вокруг красивое, чистое, безопасность на высоком уровне, но это лишь ширма. Когда я приехал в Украину, то меня спрашивали, неужели все хорошо? Я отвечал, что нет, это только картинка.

Если ты не находишься в контексте всего этого, тогда тебе трудно что-то понять. В Беларуси сейчас легче не стало: экономические показатели плохие, очень много безработных. Мой круг общения в Беларуси сейчас довольно мал, потому что я в Украине, но знаю, что с каждым годом все становится все хуже.

Конечно, в новостях показывают, что на свободу вышли политзаключенные, но это лишь малая часть тех, кто до сих пор за решеткой. Неизвестно, когда они смогут выйти на свободу и выйдут ли вообще.

Как в целом белорусский народ относятся к российско-украинской войне?

Большинство все понимает. Но есть нюанс в том, что белорусам нельзя высказывать свое мнение, потому что к тебе сразу придут. Даже, если ты перечислишь средства на поддержку ВСУ – тебя сразу найдут и начнутся репрессии, уголовные дела. Многие люди, которые донатили, – либо выехали, либо в тюрьмах.

Хочу поговорить об уровне сближения Беларуси и России на культурном уровне. Мы видим, что Россия пытается залезть во все сферы жизни украинцев: музыка, литература, искусство, кино. Когда вы еще жили в Беларуси, как это было у вас? Насколько Россию уважали, слушали ли русское и изменилось ли что-то с началом полномасштабной войны?

Беларусь всегда была максимально сближена, интегрирована с Россией. Я даже не знаю, как эти две страны сейчас разъединить. Например, когда я приехал в Украину, то сразу услышал украинский язык. Для меня это очень важный маркер, потому что в Беларуси 90% населения разговаривают на русском. Белорусский язык остается государственным, но все полностью на русском.

Изучение белорусского в школах очень слабое. Даже не все люди, которые знают белорусский язык, на нем общаются, ведь среда вокруг русскоязычная. Когда ты начинаешь разговаривать на белорусском, тебя никто не понимает. Бывает даже такое. Это очень страшная ситуация. Весь контент, музыка, культура – все связано с русским языком.

Помню, в школе мы изучали много русских писателей, поэтов, а белорусских значительно меньше. Поэтому в этом смысле ситуация очень плохая. Сейчас белорусы постепенно это понимают, начинают держать определенную дистанцию с Россией. Но полностью порвать с ней – пока невозможно. Для этого разъединения понадобится еще несколько поколений.

Когда Беларусь сможет окончательно разорвать связи с Россией

Ряд оппозиционных политиков в Беларуси и восточноевропейских экспертов говорят о том, что белорусские добровольцы могут набраться опыта в войне против России, а тогда начать освобождение своей страны от диктатуры Лукашенко и российского влияния. Есть ли у вас такая цель?

Да, конечно. Когда я только приехал в Украину, то жил в своем "мыльном пузыре". Я вообще ничего не понимал, думал, что мы повоюем здесь полгода, и я поеду освобождать Беларусь, но на самом деле все по-другому.

Сейчас я понимаю, что пока не будет полного развала России – Беларусь никогда не будет свободной. Она под абсолютной протекцией России. Когда были мирные времена, то наша страна чувствовала себя относительно свободно. Власть пыталась отстаивать свои интересы, то есть общалась с Россией, но также и с Европой. Сейчас есть только один союзник – Россия. Поэтому трудно говорить о том, как освободить Беларусь, пока это просто иллюзия политиков, которые об этом говорят.

К тому же сейчас в Беларуси есть много российских военных, которые обучают наших силовиков. Думаю, только после развала России – можно говорить и о Беларуси. Просто войти, заехать на танках и освободить – этого не будет.

Когда думаете о своей стране и потенциальном возвращении домой, какой бы вы хотели видеть Беларусь в будущем? В частности, учитывая, ваш опыт участника российско-украинской войны.

Мне бы хотелось, чтобы моя страна была более национально ориентирована, чтобы мы уважали тех людей, которые отдавали свою жизнь для того, чтобы Беларусь развивалась. Это очень важно. Такие базовые вещи как культура, история, язык – все это должно быть белорусским. Мне трудно сказать, как это должно произойти, потому что это очень сложный вопрос.

Конечно, очень хочется, чтобы Беларусь была страной, где каждый человек будет иметь право на свободную жизнь, где никто не сможет прийти к тебе, заглянуть в телефон и отправить в тюрьму, выписать штраф за то, что сказал что-то не так. Хочу, чтобы люди чувствовали себя спокойно, уверенно и развивали все сферы. Именно в такой стране мне бы хотелось жить.