Супергероями современности стали свободные, сильные и непокорные воины ВСУ, сотрудники ГСЧС, участники теробороны и весь народ Украины. Свою поддержку украинским коллегам выразили, в частности, добровольцы-пожарные Франции.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

В коротком видео к украинским коллегам обратилась представительница пожарных из Франции. В видео звучит украинский и французский языки.

Пожарные Украины! Мы, пожарные Франции, всем сердцем с вами! За вашу храбрость благодарим вас, за вашу поддержку и за то, что вы спасаете украинский народ,

– сказала французский пожарник.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!