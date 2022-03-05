Супергероями сучасності стали вільні, сильні і непокірні воїни ЗСУ, надзвичайники, учасники тероборони і весь народ України. Свою підтримку українським колегам висловили, зокрема, добровольці-вогнеборці Франції.

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У короткому відео до українських колег звернулась представниця вогнеборців з Франції. У відео лунає українська та французька мови.

Пожежники України! Ми, пожежники Франції, усім серцем з вами! За вашу хоробрість дякуємо вам, за вашу підтримку і за те, що ви рятуєте український народ,

– промовила французька пожежниця.

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