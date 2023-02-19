Таким образом, Россия стремится профессионализировать и расширить армию. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Обратите внимание С чем связаны изменения в военном командовании России: анализ ISW

Почему Россия не смогла набрать на войну добровольцев

Российские военные не выплачивают обещанную финансовую компенсацию комбатантам во многих подразделениях. В частности, это касается подразделений боевого резерва российской армии (БАРС).

Министерство обороны России стремилось создать БАРС как активный резерв, привлекая добровольцев-резервистов для трехлетней службы по контракту, начиная с осени 2021 года, и предложила незначительную финансовую компенсацию в размере от 4 000 до 9 000 рублей (примерно от 54 до 122 долларов). Однако эта инициатива провалилась почти сразу.

К тому же российская бюрократия делает невозможным получение документов, подтверждающих участие в боевых действиях, а также документов, необходимых для получения обещанных платежей добровольцами, которые присоединились к российским военным действиям весной – летом 2022 года.

Незаинтересованность Кремля в оплате труда добровольческих формирований может уничтожить любые стимулы среди россиян подписывать контракты с российским минобороны во время или после войны из-за растущего недоверия,

– отметили американские аналитики.

Ранее ISW сообщал, что минобороны России, вероятно, не достигло своих целевых показателей по набору добровольцев летом 2022 года из-за недоверия к российским военным по поводу выполнения своих обещаний на фоне кровавой войны. Широко распространенное недоверие к российскому минобороны может все больше подрывать желание россиян идти на службу по контракту и усиливать зависимость российской армии от принудительной мобилизации и вербовки.

ISW также ранее оценивал, что Кремль истощит российский государственный бюджет, если выполнит обещанные платежи и обязательства по долгосрочным выплатам.

"Неспособность Кремля создать и должным образом поддерживать формирование БАРС также свидетельствует о том, что Кремль вряд ли создаст эффективные добровольческие резервы – в военное или мирное время", – добавили аналитики.

Россиянам не хватает элитных формирований

Ранее ISW сообщали, что оккупантам не хватает количества элитных формирований, необходимых для проведения большего масштаба.

Оценка ISW по поводу перспектив будущих российских механизированных наступательных операций предлагается с низкой достоверностью из-за ограниченных доступных кадров, показывающих российскую военную тактику по всей линии фронта.