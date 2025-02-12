Такое мнение 24 Канала высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, отметив, что говорится также о ревизии военных формирований и рекрутинге. Только после этих шагов армия усилит свою боеспособность.

Смотрите также Зеленский назвал, когда была самая большая мобилизация в Украине

5 шагов для усиления армии

По словам генерала армии, в Украине нужно провести ревизию военных формирований, не все из которых вовлечены в боевых действиях. Речь идет примерно о миллионе человек, которых можно привлечь к войне в различных форматах – на поле боя, для обеспечения.

Второй шаг – прямой рекрутинг в бригады и батальоны.

Я контактирую со многими командирами. Рекрутинг – это эффективная модель действий. Это мотивированные люди, которые идут в конкретную бригаду и специальности, они знают, что будут делать и входят в боевой коллектив,

– подчеркнул он.

Важным остается и общий рекрутинг. В Украине есть рекрутинговые центры, которые готовят будущих военных на конкретные специальности. После этого центры контактируют с украинской армией и отправляют уже обученных бойцов в определенные подразделения.

Четвертый шаг – мобилизационный ресурс, который служит резервом.

Пятый – добровольная мобилизация мужчин с 18 до 25 лет по контракту.

Важно! Официальной мобилизации с 18 лет в Украине нет, она начинается с 25 лет.

Маломуж добавил, что Украина также может привлечь в армию представителей других стран. Для примера, когда США и Великобритания готовили спецподразделения афганских войск, которые выехали за границу и могли бы воевать в Украине.

Нужно привлекать все ресурсы и тогда будет следующая основная задача - усиление ВСУ, поднятие боеспособности и формирование спецподразделений для работы в тылах и флангах, не только на фронте,

– подытожил он.