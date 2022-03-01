Боевой дух украинцев находится на очень высоком уровне. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Заметьте "Сегодня идут орки, нападают": к Николаеву направляется большая колонна техники РФ

Ким бодро поприветствовал украинцев

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в полночь 1 марта опубликовал свое очередное обращение касательно ситуации в области.

Добрый вечер, мы из Украины! Это будет каждый раз, чтобы вы не говорили, что я украинского не знаю,

– пошутил чиновник.

Он рассказал, что колонна оккупантов вернулась. Одна – развернулась, а другая – маневрировала и закрыла Херсон в круг. По словам Кима, 1 марта он получит подтверждение и подробно это обсудит.

"После того, как я призвал выйти защищаться, было очень много звонков и вопросов, куда выходить. Я действительно думал, что блокпосты и части уже скоординировались и все примерно понимают свой участок для защиты. Сложность в том, что я не могу открывать данные и показывать планы военных", – добавил глава ОГА.

Однако, по мнению Кима, завтра в Николаеве займутся внутренним планом теробороны, добровольцев и гражданских людей. Это сделают для того, чтобы все понимали, где безопасные или потенциально опасные участки и где можно быть полезным.

Смотрите обращение главы Николаевской ОГА:

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