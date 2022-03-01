Бойовий дух українців перебуває на дуже високому рівні. Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію у місті.

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Кім бадьоро привітав українців

Голова Миколаївської ОДА опівночі 1 березня опублікував своє чергове звернення щодо ситуації в області.

Доброго вечора, ми з України! Це буде кожного разу, щоб ви не казали, що я української не знаю,

– пожартував посадовець.

Він розповів, що колона окупантів повернулася. Одна – розвернулася, а інша – зманеврувала та закрила Херсон в коло. За словами Кіма, 1 березня він отримає підтвердження та детально це обговорить.

"Після того, як я закликав вийти захищатися, було дуже багато дзвінків та питань, куди виходити. Я насправді думав, що блокпости та частини вже скоординувалися і всі приблизно розуміють свою ділянку для захисту. Складність в тому, що я не можу відкривати дані й показувати плани військових", – додав голова ОДА.

Однак, на думку Кіма, завтра у Миколаєві займуться внутрішнім планом тероборони, добровольців і цивільних людей. Це зроблять для того, щоб усі розуміли, де є безпечні або потенційно небезпечні ділянки та де можна бути корисним.

Дивіться звернення голови Миколаївської ОДА:

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