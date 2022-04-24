Об этом 24 апреля рассказали в Министерстве обороны Украины. Они опубликовали фото снайперов.

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"Добрый вечер, мы из Украины! Бойцы 28 ОМБр держат ситуацию под контролем, а самого оккупанта в прицеле снайперской винтовки", – написали в Минобороны.

Подчеркнули, что каждый, кто вражески ступил на украинскую землю, нигде не скроется от снайперов.



Украинский снайпер / Фото Минобороны



Как работают украинские защитники / Фото Минобороны

Новые потери россиян

Оперативное командование "Юг" рассказало, что ликвидировало 11 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 3 единицы военной техники. Украинские защитники нанесли 12 поражений по позициям захватчиков в течение ночи.

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