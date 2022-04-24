Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг" в воскресенье, 24 апреля.
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По позициям захватчиков наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли 12 поражений,
– отмечают военные.
Следовательно, своими сокрушительными атаками Вооруженные Силы Украины уничтожили:
- 11 единиц личного состава врага;
- 3 единицы российской техники, в том числе бронированной.
Потери России в войне против Украины
- рашистов – примерно 21 800 человек,
- танков – 873,
- боевых бронированных машин – 2 238;
- артиллерийских систем – 408,
- РСЗО – 147;
- средств ПВО – 69;
- самолетов – 179;
- вертолетов – 154;
- автомобильной техники – 1 557;
- кораблей/катеров – 8;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
- Специальной техники – 28;
- Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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