Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг" в воскресенье, 24 апреля.

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По позициям захватчиков наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли 12 поражений,
– отмечают военные.

Следовательно, своими сокрушительными атаками Вооруженные Силы Украины уничтожили:

  • 11 единиц личного состава врага;
  • 3 единицы российской техники, в том числе бронированной.

Потери России в войне против Украины

  • рашистов – примерно 21 800 человек,
  • танков – 873,
  • боевых бронированных машин – 2 238;
  • артиллерийских систем – 408,
  • РСЗО – 147;
  • средств ПВО – 69;
  • самолетов – 179;
  • вертолетов – 154;
  • автомобильной техники – 1 557;
  • кораблей/катеров – 8;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • Специальной техники – 28;
  • Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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