Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь" у неділю, 24 квітня.

Читайте також Росія хоче згорнути військову кампанію після захоплення Донбасу, – Арестович

По позиціях загарбників наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі завдали 12 уражень,
– зазначають військові.

Відтак, своїми нищівними атаками Збройні Сили України знищили:

  • 11 одиниць особового складу ворога;
  • 3 одиниці російської техніки, зокрема броньованої.

Втрати Росії у війні проти України

  • рашистів – приблизно 21 800 осіб,
  • танків – 873,
  • бойових броньованих машин – 2 238;
  • артилерійських систем – 408,
  • РСЗВ – 147;
  • засоби ППО – 69;
  • літаків – 179;
  • гелікоптерів – 154;
  • автомобільної техніки – 1 557;
  • кораблі /катери – 8;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
  • Спеціальна техніка – 28;
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Може зацікавити – росіянам брешуть про одного загиблого на "Москві": дивіться відео