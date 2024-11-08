20-летняя дочь бизнесмена отметила, что долго об этом думала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вивиан в сети Threads.

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С чем связано такое решение девушки

Вивиан написала, что долго думала и окончательно убедилась, что она не видит своего будущего в США. Новая администрация в Белом доме, по её мнению, будет наступать на права людей в Соединенных Штатах, а её избиратели продолжат поддерживать такие инициативы.

Даже если Трамп пробудет у власти всего 4 года, а антитранс законы не примут, значительная часть избирателей поддержала эти изменения, и эти люди останутся в стране надолго,

– написала она.

Сообщение Вивиан в Threads

Пока дочь Маска не раскрыла, куда именно планирует эмигрировать, но ее заявление активно обсуждают в сети. Высказывания Вивиан стали поводом для дискуссий о будущем трансгендерного сообщества в США в условиях потенциальных изменений в законодательстве.

Какие отношения у Вивиан с отцом

Вивиан родилась как Ксавье Александр Маск в 2022 году. Она осуществила трансгендерный переход и сменила имя. После этого она окончательно разорвала отношения с отцом, отказавшимся её поддерживать. Илон Маск называет её трансгендерный переход одной из причин своего сдвига в политических взглядах.

Он заметил, что "по сути потерял сына" из-за влияния современной идеологии. Примечательно, что Маск должен был дать согласие на операцию и сделал это, но неоднократно заявлял, что его по этому поводу обманули.

Вивиан в интервью заявляла, что у неё были холодные отношения с отцом. Он не был рядом с ней с самого детства и не может говорить о ее чувствах.