Мовиться про молодшу доньку Медведчука Дарину. Вона є похресницею президента Росії Володимира Путіна.

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Що відомо про молодшу доньку Медведчука

Вона склала іспити та вступила до Женевського університету, навіть отримала навчальну візу та на початку вересня 2021 року мала їхати гризти граніт знать.

Однак коли запакували валізи, Швейцарія повідомила родину Медведчука – візу анулювали.

Цю повчальну історію розповів сам Медведчук в інтерв'ю заблокованому телеканалу UkrLive, який вкотре потрапив під санкції.

Показово у цій історії те, як Медведчук відстоює "русский мир", агітує проти ненависного Заходу, розповідає про зовнішнє управління, а насправді керується принципом "Україні – розруху, а своїм найближчим родичам – найкраще на Заході".



Молодша донька Медведчука / Фото з соцмереж Оксани Марченко

Доньку Медведчука наздогнав бумеранг санкцій на батька

Це справжній цинізм. Немає нічого дивного, що донька Медведчука хотіла вчитися саме у Швейцарії, а не в Барнаулі чи Кабардино-Балкарії, на теренах батьківщини як хрещеного, так і рідного тата.

Сам Медведчук народився в Красноярському краї, а вибір на користь Швейцарії – це сімейна риса Медведчука.

Старша донька встигла "проскочити"

Якщо його молодшій доньці Дарині не пощастило і її наздогнав бумеранг санкцій на батька, то старша донька Ірина встигла "проскочити" і більшу частину дитинства провела у закритих школах у тій такі Швейцарії.

Цілих 12 років Ірина Медведчук вчилася у міжнародній школі для хлопчиків і дівчаток Institut Auf Dem Rosenberg у Сент-Галлені – місті неподалік від Цюріху, Швейцарія.

Довідка. Інститут Розенберга – це початкова і середня школа, яка готує своїх учнів до вступу в американські, британські і європейські університети.

Про це стало відомо з інформації, яку старша донька Медведчука сама розмістила на "Одноклассниках". Вона там навчалася з далекого 1988 по 2000 роки, тобто з 6 до 20 років.



Ірина Медведчук навчалася у Institut Auf Dem Rosenberg / Фото Taблоid

Відгуки школярів про життя і навчання у Сент-Галлені зберігає гостьова книга на сайті цього навчального закладу.

Не загубилися там і пости випускниці школи Ірини Медведчук, яка періодично дописує про те, як вона сумує за своїми друзями і шкільними роками.

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Пізніше диплом Інституту Розенберга дозволив Ірині Медведчук продовжити освіту у Швейцарії. З 2000 по 2004 роки Ірина вчилася у Женевському університеті – Webster University.

Ірина Медведчук вийшла заміж за росіянина

Як колись розповідав сам Медведчук, у Женеві Ірина закінчила факультет міжнародних відносин. Проте довго на Батьківщині донька Медведчука не затрималася – у 2006 вийшла заміж за росіянина Андрія Рюміна і залишилася у Москві.

У 2016 році російські ЗМІ повідомляли, що Ірина Медведчук має квартиру у будинку, де мешкає керівництво "Газпрому".

Що відомо про зятя Медведчука Рік тому московського зятя Медведчука Андрія Рюміна призначили гендиректором і головою правління компанії "Россети", а до цього входив до керівних органів "Мосенерго" і "Лененерго". Його нагородили медаллю ордена "За заслуги перед Родиной" ІІ ступеня (Батьківщина – мовиться про Росію). Нещодавно зять Медведчука також став співвласниками компанії "Таймслот", яка є забудовником і генпідрядником.

Медведчук продовжує перебувати під санкціями та під домашнім арештом. Водночас хоч він і називає себе великим адвокатом, але чомусь не наважився самостійно захищати себе в судах.

Медведчук не хоче самостійно себе захищати

Верховний Суд скоро розглядатиме позов Віктора Медведчука на указ президента Володимира Зеленського про накладення на нього санкцій.

Однак представлятиме Медведчука у процесі адвокат Валентин Рибін – уродженець Росії, кандидат від партії Шарія на виборах 2021 року в Покровську.



Медведчук не найняв сам себе на роботу / Фото Getty Images

Дуже показово, що Медведчук як адвокат із багаторічним досвідом не найняв сам себе роботу із захисту самого себе.

Він продовжує жити в паралельній політичній реальності, де намагається зібрати хоч якісь голоси на свою підтримку.

Після того, як закінчилися німецькі політики-неонацисти, які приїжджали до Медведчука, він перемкнувся на аргентинських політологів, яких теж раптом почала цікавити ця політична постать.

В українському інтернеті з'явилися статті про те, що Медведчук готовий вести переговори між Росією та Україною з посиланням на якогось аргентинського політолога Хорхе Віго.

Путіну підспівують олігархи

Зовсім погані справи, якщо Медведчуку доводиться так нагадувати про себе, хоч якось вдаючи свій вплив.

Тоді як на наших кордонах продовжують скупчувати орди російської армії, направлених туди кумом Медведчука Володимиром Путіним, який прагне відновити геополітичний порядок денний часів холодної війни та розділити світ на зони впливу.

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Йому підспівують різноманітні олігархи, зав'язані на російські гроші – не тільки Медведчук, але і Фірташ, який виступив зі статтею про нейтральний статус України.

Фірташ продовжує сіяти свої заклики – тепер зі сторінок австрійської газети Die Presse. Вони продовжують це робити попри те, що ідею нейтрального статусу України взагалі ніхто не сприйме:

ні в Раді;

ні серед політиків;

ні серед населення.

В нас у Конституції записаний курс на членство в Європейський Союз та НАТО, і більша частина населення – за це.

Апетит Росії лише посилиться

Дозволю трохи глибше зупинитися на цьому питанні. Навіть якщо в страшному сні уявити і прийняти цей ультиматум, послухавши Медведчука та Фірташа, і дати Росії право вето на зовнішньополітичний курс України, це лише посилить апетит Росії.



Апетит Росії може посилитися / Фото Getty Images

Адже наш нейтралітет у 2014 році не завадив їй напасти на Україну. Вона тоді була офіційно позаблоковою державою, що закріпив Віктор Янукович на рівні закону.

Єдиною альтернативою залишається посилювати обороноздатність та далі вести діалог в рамках мінських угод, які мають рамковий характер, підписаних Петром Порошенком без згоди Ради.

Тому інше окреме питання – що мав на увазі Путін, коли казав, що пропонував Порошенку раніше політичний притулок, який, на думку Кремля, міг би йому знадобитися після підписання "Мінську".

Основне – не відійти від базових принципів – жодного політичного процесу та виборів у Донецьку та Луганську, доки вони окуповані і доки все контролюють озброєні люди.

Спершу реальна деокупація – а потім політичний процес. Росія досі не виконала навіть базових пунктів "Мінська":

гарантування повної тиші на фронті;

звільнення заручників;

розведення військ.

Водночас Росія зробила кроки, які не передбачені "Мінськом":

примусова паспортизація;

створення рублевої зони в ОРДЛО;

фактичне приєднання ОРДЛО до російської адміністративної системи управління.

Тому максимум, що, як я бачу, можливий у плані Еммануеля Макрона, – це грати з черговістю пунктів мінських угод.

Також залишається фактом, що ніхто не здатний зібрати 300 голосів в українському парламенті за те, щоб прописати у Конституції створення якоїсь штучної автономної республіки у Донецьку чи Луганську.

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Крим мав статус автономної республіки тому, що для цього були конкретні етнічні, історичні та адміністративні підстави. Це не вберегло Крим від окупації.

А нейтралітет залишимо для Швейцарії, куди так і не змогла відправитися на навчання молодша донька Медведчука, похрещена Володимиром Путіним.