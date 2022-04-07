Об этом на брифинге рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает 24 канал. По его словам, рядом с семьей Сухенко нашли еще трех убитых украинцев – бойцов территориальной обороны.

Читайте также В Буче на улицах нашли 28 тел погибших

В поселке Мотыжин Киевской области нашли место массового убийства граждан Украины. Оккупанты убили семью поселкового головы Ольги Сухенко. Россияне убили ее мужа, сына, мы до сих пор не можем найти ее дочь,

– рассказал Геращенко.

Он добавил, что в городе Гостомель в здании одного из бытовых помещений обнаружили 11 тел убитых оккупантами украинцев.

"И это только начало той большой работы, которую начала Генеральная прокуратура, МВД, СБУ по документированию преступлений. Сейчас известно о более чем 400 гражданских, убитых на территории Киевской области. Но количество, к сожалению, будет расти", — отметил советник главы МВД.

К теме – 90% погибших в Буче были расстреляны: смотрите видео