Про це під час брифінгу розповів радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє 24 канал. За його словами, поряд з сім'єю Сухенків знайшли ще трьох вбитих українців – бійців територіальної оборони.

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В селищі Мотижин Київської області знайшли місце масового вбивства громадян України. Окупанти вбили сім'ю селищної голови Ольги Сухенко. Росіяни вбили її чоловіка, сина, ми досі не можемо знайти її доньку,

– розповів Геращенко.

Він додав, що в місті Гостомель у будівлі одного з побутових приміщень знайшли 11 тіл вбитих окупантами українців.

"І це тільки початок тієї великої роботи, яку розпочала Генеральна прокуратура, МВС, СБУ з документування злочинів. Зараз відомо про більш як 400 цивільних громадян вбитих на території Київської області. Але кількість, на жаль, буде зростати", – зазначив радник глави МВС.

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