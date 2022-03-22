Об этом рассказала для CNN дочь Машкова Маша. Она также актриса.

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Призвал бороться с украинскими нацистами

Женщина заявила, что отцу, который является российским пропагандистом, не нравится ее антивоенная позиция. По словам Машковой, пропагандист требует, чтобы она вернулась из США и была "хорошей россиянкой".

Отец попросил немедленно вернуться в Россию вместе с дочерьми, быть хорошей россиянкой, извиниться за измену, быть с российским народом, чтобы помогать бороться с украинскими нацистами,

– сказала Машкова.

Актриса несколько лет живет в США. Она не может поверить, что россияне верят в оправдание насилия. Женщина думает, что уже не сможет вернуться в Россию.

Машкова об отце-пропагандисте: смотрите видео