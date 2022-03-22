Про це розповіла для CNN дочка Машкова Маша. Вона також акторка.

До теми Черговий провал російського пропагандиста: новий YouTube-канал Соловйова видалили

Закликав боротися з українськими нацистами

Жінка заявила, що батькові, який є російським пропагандистом, не подобається її антивоєнна позиція. За словами Машкової, пропагандист вимагає, щоб вона повернулася зі США й була "хорошою росіянкою".

Батько попросив негайно повернутися до Росії разом із дочками, бути доброю росіянкою, вибачитися за зраду, бути з російським народом, щоб допомагати боротися з українськими нацистами,

– сказала Машкова.

Акторка кілька років живе у США. Вона не може повірити, що росіяни вірять у виправдання насильства. Жінка думає, що вже не зможе повернутися в Росію.

Машкова про батька-пропагандиста: дивіться відео