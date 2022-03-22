Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник повідомив, що новий канал Соловйова на платформі YouTube видалили.

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Новий YouTube-канал Соловйова заблокували

Сотник подякував усім, хто взяв участь, за його словами, у "полюванні".

Слава Україні! Бан пропагандонам!,

– написав Сотник.

Додамо, що Соловйов поширює свою пропаганду не лише на російському телебаченні, але й досі намагається це робити в мережі Інтернет. 8 березня 2022 року стало відомо про те, що американський відеохостинг заблокував його канал на своїй платформі.

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