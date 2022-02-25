Соответствующее сообщение София Абрамович опубликовала в сториз в инстаграме. Она также упомянула о российской пропаганде.
Заметьте Дочь Пескова выступила против войны в Украине
"Путин хочет войны"
София Абрамович опубликовала в картинку с надписью на английском языке о политике в России.
Самая большая и самая успешная ложь кремлевской пропаганды заключается в том, что большинство россиян с Путиным,
– говорится в сообщении.
На картинке изображена фотография Владимира Путина с красным перечеркнутым знаком и написана фраза: "Россия хочет войны с Украиной". Однако слово "Россия" зачеркнуто, а вместо него написано слово "Путин".
То есть не Россия хочет воевать с Украиной, а "Путин хочет войны с Украиной".
Картинка, которую распространила дочь Абрамовича / Скриншот из инстаграма