Соответствующее сообщение София Абрамович опубликовала в сториз в инстаграме. Она также упомянула о российской пропаганде.

Заметьте Дочь Пескова выступила против войны в Украине

"Путин хочет войны"

София Абрамович опубликовала в картинку с надписью на английском языке о политике в России.

Самая большая и самая успешная ложь кремлевской пропаганды заключается в том, что большинство россиян с Путиным,

– говорится в сообщении.

На картинке изображена фотография Владимира Путина с красным перечеркнутым знаком и написана фраза: "Россия хочет войны с Украиной". Однако слово "Россия" зачеркнуто, а вместо него написано слово "Путин".

То есть не Россия хочет воевать с Украиной, а "Путин хочет войны с Украиной".



Картинка, которую распространила дочь Абрамовича / Скриншот из инстаграма