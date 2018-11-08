Дочь нардепа Березкина заявила, что проинформировала НАБУ о месте своего пребывания

Виктория Березкина сообщила, что находится в Австрии на лечении и в НАБУ об этом проинформированы.

Дочь депутата Верховной Рады Станислава Березкина – Виктория, сообщила, что покинула Украину в связи с необходимостью медицинского обследования и на данный момент находится в Австрии, о чем официально проинформировала как представителей НАБУ, так и Соломенский районный суд города Киева. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook после того, как некоторые СМИ распространили информацию о том, что она сбежала в Монако, чтобы избежать задержания, передает "УНИАН".

"Узнала из публикаций в украинских СМИ о том, что я "сбежала" в Монако от НАБУ. Дорогие журналисты, сообщаю специально для Вас, во-первых, я не убегала ни от НАБУ, ни от ГПУ, ни от другого государственного органа! Когда узнала о том, что проводятся следственные действия с участием моих родственников – сразу же связалась с детективом и сообщила о свом текущем месте пребывания и цели поездки за границу", – пишет на своей странице в Facebook Березкина.

Дочь нардепа сообщила, что, начиная с 23 октября, она находится в Австрии, в городе Вена, где проходит медицинское обследование.

Березкина допускает, что фейк по поводуи Монако распространили с целью оживить интерес к забытой теме.

"Не исключаю, что это место было выбрано неизвестными мне людьми с целью придания некой "пикантности" информационного повода и оживления интереса к уже забытой теме невозврата кредита группой компаний "Креатив".

Также Березкина выложила сканы документов, которые были отправлены в НАБУ и в Соломенский районный суд города Киева.

"Чтобы упредить любые спекуляции на тему "убегала от следователей в богатое Монако", делюсь с вами фотографиями документов, подтверждающих мое милое общение с детективом", - пишет на своей странице в Facebook Березкина.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) ведет расследование касательно хищения 20 миллионов долларов в "Ощадбанке". В данном уголовном производстве были задержаны 10 человек, которым уже сообщили о подозрении. Это должностные лица "Ощадбанка" и бывшие бенефициары группы компаний "Креатив".