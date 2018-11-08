Дочка нардепа Березкіна заявила, що проінформувала НАБУ про місце свого перебування

Вікторія Березкіна повідомила, що знаходиться в Австрії на лікуванні і в НАБУ про це проінформовані.

Дочка депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна – Вікторія, повідомила, що покинула Україну в зв'язку з необхідністю медичного обстеження і на даний момент знаходиться в Австрії, про що офіційно поінформувала як представників НАБУ, так і Солом'янський районний суд міста Києва. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook після того, як деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що вона втекла в Монако, щоб уникнути затримання, передає "УНІАН".

"Дізналася з публікацій в українських ЗМІ про те, що я "втекла" в Монако від НАБУ. Дорогі журналісти, повідомляю спеціально для Вас, по-перше, я не тікала ні від НАБУ, ні від ГПУ, ні від іншого державного органу! Коли дізналася про те, що проводяться слідчі дії за участю моїх родичів – відразу ж зв'язалася з детективом і повідомила про своє поточне місце перебування та мету поїздки за кордон", – пише на своїй сторінці в Facebook Березкіна.

Дочка нардепа повідомила, що, починаючи з 23 жовтня, вона знаходиться в Австрії, в місті Відень, де проходить медичне обстеження.

Березкіна допускає, що фейк стосовно Монако поширили з метою пожвавити інтерес до забутої теми.

"Не виключаю, що це місце було обрано невідомими мені людьми з метою надання якоїсь "пікантності" інформаційного приводу і пожвавлення інтересу до вже забутої теми неповернення кредиту групою компаній "Креатив".

Також Березкіна виклала скани документів, які були відправлені в НАБУ і до Солом'янського районного суду міста Києва.

"Щоб упередити будь-які спекуляції на тему "тікала від слідчих у багате Монако" ділюся з вами фотографіями документів, які підтверджують моє миле спілкування з детективом", – пише на своїй сторінці в Facebook Березкіна.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) веде розслідування щодо розкрадання 20 мільйонів доларів в "Ощадбанку". У даному кримінальному виробництві були затримані 10 осіб, яким вже повідомили про підозру. Це посадові особи "Ощадбанку" і колишні бенефіціари групи компаній "Креатив".