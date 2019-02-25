19:16
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Дочь Пескова работает в Европарламенте, – расследование

      199 Читати новину українською
      Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой
      Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой / Фото из соцсетей

      Дочь Дмитрия Пескова, который является пресс-секретарем Владимира Путина, зарегистрирована стажером в Европарламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза.

      Официально она зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией, об этом известно из расследования журналистов "Радио Свобода".

      Читайте также: В Кремле объяснили слова Путина о намерении запустить ракеты на США

      В частности, данные Елизаветы указанные в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европарламента.

      Евродепутат в ответ на запрос "Радио Свобода" подтвердил, что в его команде действительно работает дочь Пескова, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в ЕП.

      Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, проходящие стажировку как часть их обучения,
      – подчеркнул Шопрад.

      По его словам, дочь пресс-секретаря Путина пока не ведет профессиональной деятельности в России, ни в частных, ни в государственных институтах, поэтому, по словам евродепутата "не может быть конфликта интересов в выполнении его мандата депутата Европейского Парламента".

      Шопрад является членом комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, он является делегатом в комитете парламентского сотрудничества ЕС–Россия.

      Евродепутат от крупнейшей парламентской группы – правоцентристской Европейской народной партии Сандра Калниете считает, что утверждение Песковой на работу стажером является "халатностью".

      В качестве стажера дочь пресс-секретаря Путина имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента как в Брюсселе, так и в Страсбурге. Она также может посещать заседания всех комитетов и другие встречи. Кроме того, Пескова имеет доступ как к внутренней компьютерной сети Европейского парламента, так и к внутренней сети евродепутата.

      Так, стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутата. Однако сейчас неизвестно, сколько получает Пескова, и платят ли ей вообще.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вчера, 11 ноября 2018, по случаю празднования 100-летия с окончания Первой Мировой войны в Париж прибыло более 70 глав государств и правительств! Возле Триумфальной арки, под сводами которой погребены останки Неизвестного Солдата, лидеры почтили память погибших, а также приняли участие в открытии Первого Парижского форума Мира. Историческое событие и важная дата для каждого из нас!

      Допис, поширений самая веселая из депрессивных (@stpellegrino)

       

      blog_ava
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня
      10031
      Теги: Новости политики Новости России Евросоюз Европарламент Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар
      сегодня , 19:11 Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар
      Наталя Боднар 12
      MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      сегодня , 19:05 MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      Артем Овдієнко 147
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 18:57 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 24
      Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      сегодня , 18:30 Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      Роман Маселко 22
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 18:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 4379
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США перебросили вооружение в Южную Корею в ответ на ядерные испытания КНДР
       10 января 2016 , 12:35
      Во французском Лионе прогремел взрыв: есть жертвы
       10 февраля , 02:10
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук