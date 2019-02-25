Дочь Пескова работает в Европарламенте, – расследование

Дочь Дмитрия Пескова, который является пресс-секретарем Владимира Путина, зарегистрирована стажером в Европарламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза.

Официально она зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией, об этом известно из расследования журналистов "Радио Свобода".

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В частности, данные Елизаветы указанные в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европарламента.

Евродепутат в ответ на запрос "Радио Свобода" подтвердил, что в его команде действительно работает дочь Пескова, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в ЕП.

Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, проходящие стажировку как часть их обучения,

– подчеркнул Шопрад.

По его словам, дочь пресс-секретаря Путина пока не ведет профессиональной деятельности в России, ни в частных, ни в государственных институтах, поэтому, по словам евродепутата "не может быть конфликта интересов в выполнении его мандата депутата Европейского Парламента".

Шопрад является членом комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, он является делегатом в комитете парламентского сотрудничества ЕС–Россия.

Евродепутат от крупнейшей парламентской группы – правоцентристской Европейской народной партии Сандра Калниете считает, что утверждение Песковой на работу стажером является "халатностью".

В качестве стажера дочь пресс-секретаря Путина имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента как в Брюсселе, так и в Страсбурге. Она также может посещать заседания всех комитетов и другие встречи. Кроме того, Пескова имеет доступ как к внутренней компьютерной сети Европейского парламента, так и к внутренней сети евродепутата.

Так, стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутата. Однако сейчас неизвестно, сколько получает Пескова, и платят ли ей вообще.