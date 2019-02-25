19:01
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Донька Пєскова працює в Європарламенті, – розслідування

      1530 Читать новость на русском
      Дмитро Пєсков з донькою Єлизаветою
      Дмитро Пєсков з донькою Єлизаветою / Фото з соціальних мереж

      Донька Дмитра Пєскова, який є прес-секретарем Володимира Путіна, зареєстрована стажером в Європарламенті та має безперешкодний доступ до низки документів Євросоюзу.

      Офіційно вона зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада, який публічно підтримував анексію українського Криму Росією, про це відомо з розслідування журналістів "Радіо Свобода".

      Читайте також: У Кремлі пояснили слова Путіна про намір запустити ракети на США

      Зокрема, дані Єлизавети зазначені у відкритому доступі на сторінці Шопрада на сайті Європарламенту. Він є членом комітету з закордонних справ Європарламенту, а також підкомітету з питань безпеки і оборони. Крім того, він є делегатом у комітеті парламентського співробітництва ЄС-Росія.

      Євродепутат у відповідь на запит "Радіо Свобода" підтвердив, що в його команді справді працює дочка Пєскова, і зазначив, що це вже її друге стажування в ЄП.

      Пані Пєскова, безумовно, дочка важливої у Російській Федерації персони, але як студент, вона має не менше прав, ніж інші молоді люди, що проходять стажування як частину їхнього навчання,
      – підкреслив Шопрад.

      За його словами, донька прес-секретаря Путіна наразі не веде професійної діяльності у Росії, ні в приватних, ні в державних інституціях, тому, за словами, євродепутата "не може бути конфлікту інтересів у виконанні його мандату депутата Європейського Парламенту".

      Євродепутат від найбільшої парламентської групи – правоцентристської Європейської народної партії Сандра Калнієте вважає, що затвердження Єлизавети Пєскової на роботу стажером є "недбалістю".

      В якості стажера донька прес-секретаря Путіна має безперешкодний доступ до будівель Європарламенту як в Брюсселі, так і в Страсбурзі. Вона також може відвідувати засідання усіх комітетів та інші зустрічі. Крім того, Пєскова має доступ як до внутрішньої комп’ютерної мережі Європейського парламенту, і до внутрішньої мережі євродепутата.

      Так, стажери в Європарламенті отримують зарплату з бюджета євродетутатів. Проте зараз невідомо, скільки отримує Єлизавета Пєскова, та чи платять їй взагалі.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вчера, 11 ноября 2018, по случаю празднования 100-летия с окончания Первой Мировой войны в Париж прибыло более 70 глав государств и правительств! Возле Триумфальной арки, под сводами которой погребены останки Неизвестного Солдата, лидеры почтили память погибших, а также приняли участие в открытии Первого Парижского форума Мира. Историческое событие и важная дата для каждого из нас!

      Допис, поширений самая веселая из депрессивных (@stpellegrino)

       

      blog_ava
      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      сьогодні
      7695
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Європарламент Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      сьогодні , 18:57 Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      Ірина Поліщук 31
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 15:30 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 15618
      Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      сьогодні , 18:30 Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      Роман Маселко 62
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      сьогодні , 18:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 3383
      Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
      сьогодні , 17:15 Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
      Наталя Боднар 1020
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук