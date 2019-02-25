Донька Пєскова працює в Європарламенті, – розслідування

Донька Дмитра Пєскова, який є прес-секретарем Володимира Путіна, зареєстрована стажером в Європарламенті та має безперешкодний доступ до низки документів Євросоюзу.

Офіційно вона зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада, який публічно підтримував анексію українського Криму Росією, про це відомо з розслідування журналістів "Радіо Свобода".

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Зокрема, дані Єлизавети зазначені у відкритому доступі на сторінці Шопрада на сайті Європарламенту. Він є членом комітету з закордонних справ Європарламенту, а також підкомітету з питань безпеки і оборони. Крім того, він є делегатом у комітеті парламентського співробітництва ЄС-Росія.

Євродепутат у відповідь на запит "Радіо Свобода" підтвердив, що в його команді справді працює дочка Пєскова, і зазначив, що це вже її друге стажування в ЄП.

Пані Пєскова, безумовно, дочка важливої у Російській Федерації персони, але як студент, вона має не менше прав, ніж інші молоді люди, що проходять стажування як частину їхнього навчання,

– підкреслив Шопрад.

За його словами, донька прес-секретаря Путіна наразі не веде професійної діяльності у Росії, ні в приватних, ні в державних інституціях, тому, за словами, євродепутата "не може бути конфлікту інтересів у виконанні його мандату депутата Європейського Парламенту".

Євродепутат від найбільшої парламентської групи – правоцентристської Європейської народної партії Сандра Калнієте вважає, що затвердження Єлизавети Пєскової на роботу стажером є "недбалістю".

В якості стажера донька прес-секретаря Путіна має безперешкодний доступ до будівель Європарламенту як в Брюсселі, так і в Страсбурзі. Вона також може відвідувати засідання усіх комітетів та інші зустрічі. Крім того, Пєскова має доступ як до внутрішньої комп’ютерної мережі Європейського парламенту, і до внутрішньої мережі євродепутата.

Так, стажери в Європарламенті отримують зарплату з бюджета євродетутатів. Проте зараз невідомо, скільки отримує Єлизавета Пєскова, та чи платять їй взагалі.