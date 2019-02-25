У Кремлі пояснили слова Путіна про намір запустити ракети на США

Президент Росії Володимир Путін не називав конкретних даних, по яких російська розвідка зможе запустити ракети "Циркон" по США.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Він наголосив, що Путін мав на увазі, що якщо біля російських кордонів будуть розміщені ракети середньої і меншої дальності, які будуть націлені на РФ, то доведеться вступити дзеркально.

Націлити наші ракети треба буде не тільки на самі пускові установки, а й на ті території, де знаходиться центр ухвалення рішень. Прошу звернути увагу, що президент не назвав жодного географічного пункту в зв'язку з цим,

– заявив Пєсков.

Так, очільник Кремля заявляв, що серед цілей на Східному узбережжі Сполучених Штатів — будівля Пентагону у Вашингтоні, в якій розташовані вищі органи управління Збройними силами і Комітет начальників штабів. Окрім того, потенційним об’єктом для "Циркону" вважають Кепмп-Девід — урядовий пункт управління, а також Форт-Рітчі у штаті Меріленд — пункт управління американського президента і командний центр Комітету начальників штабів.

РосЗМІ також згадують цілі на західному узбережжі: Мак-Клеллан — управління стратегічними наступальними силами у штаті Каліфорнія,а також Джим-Крік— пункт управління ядерними силами у штаті Вашингтон.

У США держсекретар Майкл Помпео відреагував на висловлювання російського президента під час його послання до Федеральних зборів і назвав це гучними та порожніми словами.

Що відомо про новітню російську крилату ракету "Циркон"?Вперше її було запущено у 2012 році на полігоні в Актюбинську (Казахстан), хоча громадськість у Росії почула про неї набагато пізніше – у 2016 році. Перший пуск ракети здійснили з борту стратегічного ракетоносця "Ту-22М3", а подальші пуски проводили з наземних пускових установок.



За даними російських ЗМІ, під час випробувань вона досягла гіперзвукової швидкості, що перевищувала швидкість звуку у 5-6 разів. Також журналісти з Росії пишуть, що "Циркон" перетворює сучасні системи ППО в купу непотрібного мотлоху".



"Цикрон" презентував президент Росії Володимир Путін. За його словами, це новий вид озброєння матиме швидкість 9 махів (1 мах дорівнює 1062 кілометрів за годину на висоті 11 кілометрів; гіперзвук – це швидкість від 5 махів і вище) і дальність польоту у понад тисячу кілометрів.





Гіперзвукова ракета "Циркон": інфографіка від РосЗМІ

Ядерні суперечки між Москвою та Вашингтоном загострилися через вихід останнього із ракетного договору. Так, США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.