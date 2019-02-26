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      Чи має дочка Пєскова доступ до секретних документів: відповідь Європарламенту

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      Дмитро та Єлизавета Пєскови
      Дмитро та Єлизавета Пєскови / instagram.com/stpellegrino

      Єлизавета Пєскова, дочка прес-секретаря і наближеної особи Володимира Путіна, президента РФ, працює в Європарламенті – у депутата і члена підкомітету з питань безпеки і оборони Емеріка Шопрада. Але ні Пєскова, ні сам Шопрад доступу до секретних документів не мають.

      Після скандалу, який розгорівся через оприлюднення цієї інформації, сам Шопрад заявив, що Пєскова просто вивчає право у Франції і не має доступу до конфіденційних документів. Про це повідомили у AFP.

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      До того ж, представник парламенту Марджорі ван ден Бройк додала, що "фактично сам Шопрад не має і ніколи не мав доступу до конфіденційних документів".

      Шопрада обрали до ЄП від партії ультраправої Марін Ле Пен 2014 року, але відтоді він вийшов з французької політичної сили і вважає себе незалежним. Єлизавета Пєскова стажуватися у Емеріка Шопрада почала в листопаді 2018, а завершить стажування у квітні 2019, коли спливе термін повноважень самого Шопрана.

      Пєскова не має права бути присутньою на засіданнях підкомітетів, комітетів тощо, які здійснюються за закритими дверима. Хоч може брати участь у публічних слуханнях. Також вона не бере участь у роботі делегації "ЄС-Росія", до якої належить Шопрад. Оплачують плрацю Пєскової у європейських масштабах пристойно – 1000 євро за місяць.

      Попри усі запевнення Шопрада, чимало євродепутатів висловили занепокоєння такою ситуацією. Зокрема, французька депутатка Крістін д'Аллонн-Боннефо заявила: "Це дійсно шокує. Дочка кремлівського представника – це ж не абихто! Дивно, що кадрова служба парламенту взяла її на роботу".

      Чим в Україні відомий депутат Емерік Шопрад? Шопрад був спостерігачем на "референдумі" в Криму, який організували окупанти. Йому ж належить фраза: "Я ніколи не приховував, що вважаю Крим історично російським".

      Прес-служба Кремля наразі стажування Пєскової у ЄП не коментувала.

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      Теги: Скандал Європарламент Новини Росії Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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