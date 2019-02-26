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      Имеет ли дочь Пескова доступ к секретным документам: ответ Европарламента

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      Дмитрий и Елизавета Песковы
      Дмитрий и Елизавета Песковы / instagram.com/stpellegrino

      Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря и приближенного лица Владимира Путина, президента РФ, работает в Европарламенте – у депутата и члена подкомитета по вопросам безопасности и обороны Эмерика Шопрада. Но ни Пескова, ни сам Шопрад доступа к секретным документам не имеют.

      После скандала, который разгорелся из-за обнародования этой информации, сам Шопрад заявил, что Пескова просто изучает право во Франции и не имеет доступа к конфиденциальным документам. Об этом сообщили в AFP.

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      К тому же, представитель парламента Марджори ван ден Бройк добавила, что "фактически сам Шопрад не имеет и никогда не имел доступа к конфиденциальным документам".

      Шопрада избрали в ЕП от партии ультраправой Марин Ле Пен 2014 года, но с тех пор он вышел из французской политической силы и считает себя независимым. Елизавета Пескова стажируется у Эмерика Шопрада начала в ноябре 2018, а завершит стажировку в апреле 2019 года, когда истечет срок полномочий самого Шопрана.

      Пескова не имеет права присутствовать на заседаниях подкомитетов, комитетов и т. п., которые осуществляются за закрытыми дверями. Хоть может участвовать в публичных слушаниях. Также она не участвует в работе делегации "ЕС-Россия", к которой принадлежит Шопрад. Оплачивают работу Песковой в европейских масштабах прилично - 1000 евро за месяц.

      Несмотря на все заверения Шопрада, немало евродепутатов выразили беспокойство такой ситуацией. В частности, французский депутат Кристин д'Аллонн-Боннефо заявила: "Это действительно шокирует. Дочь кремлевского представителя – это же не кто-нибудь! Странно, что кадровая служба парламента взяла ее на работу".

      Чем в Украине известен депутат Эмерик Шопрад?
      Шопрад был наблюдателем на "референдуме" в Крыму, который организовали оккупанты. Ему же принадлежит фраза: "Я никогда не скрывал, что считаю Крым исторически русским".

      Пресс-служба Кремля на данный момент стажировку Песковой в ЕП не комментировала.

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      Теги: Скандал Российская пропаганда Новости России Европарламент
      Источник: 24 Канал
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