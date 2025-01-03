Пропагандист закликав Скабєєву перестати обманювати російський народ, бо він починає ставити все більше запитань. Ольгу Скабєєву це шокувало, передає 24 Канал.

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Як гість шокував Скабєєву

У програмі топпропагандистки Ольги Скабєєвої вчергове лунають неугодні тези від запрошених гостей. Цього разу так званий російський політолог Віталій Третьяков вирішив похвалити Володимира Зеленського.

За його словами, український президент діє ефективно, а Україна чомусь все ніяк не може розвалитися, як про це говорять на російському телебаченні.

Ми давно знаємо, що в Україні все погано, але чомусь вона ніяк не впаде. Ми також знаємо, що фронт ось-ось розсиплеться, тільки чомусь він ніяк не розсипається. Люди запитують про це. Отже, Зеленський працює ефективно, і доказів цьому чимало,

– бідкається пропагандист Третьяков.

Мабуть, пропагандист ляпнув зайвого, розхвалюючи не диктатора Владіміра Путіна, що справді шокувало Ольгу Скабєєву. Ба більше, Третьяков заявив, що потрібно перестати брехати росіянам, бо вони здивовані, як сильно тези пропаганди відрізняється від того, що відбувається насправді.

Нагадаємо, що раніше відомий російський пропагандист Владімір Соловйов назвав Володимира Зеленського терористом та заявив, що демократичні країни мають об'єднатися проти Зеленського та його "режиму". Усе через те, що невідомий дрон влетів у будинок у Казані.