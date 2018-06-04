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Дочь Сущенко поделилась впечатлениями о приговоре суда РФ над отцом

94 Читати новину українською
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко / Фото из открытых источников

Московский городской суд приговорил незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам строгого режима, это теоретически открывает шанс на возможность проведения обмена.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала дочь осужденного журналиста Юлия Сущенко.

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"С одной стороны приговор был ожидаемый, мы не строили каких-то иллюзий относительно того, что отца оправдают. Все было очевидно, ведь весь судебный процесс длился более полутора лет. Но с другой стороны, надежда умирает последней, мы надеялись, что произойдет какое-то чудо", – рассказала дочь Сущенко.

По словам Юлии, они общались с адвокатом и он подтвердил, что поскольку судебный процесс над отцом завершен, то это открывает шанс на возможности проведения обмена, но пока чего-то конкретного относительно этого она сказать не может.

Нужно продолжать активно освещать тему освобождения отца, ведь это чрезвычайно важно для любого политзаключенного. Трудно представить, что будет дальше, где окажется отец, поэтому нужно делать все возможное, чтобы о нем не забыли, – подчеркнула Юлия Сущенко.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже. Процесс по делу Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судья огласил только вводную и резолютивную части приговора. Известно, что защита украинского политзаключенного собирается обжаловать такое решение суда.
 

Теги: Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ Роман Сущенко СМИ журналисты
Источник: 24 Канал
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