Донька Сущенка поділилась враженнями щодо вироку суду РФ над батьком

Московський міський суд засудив незаконно утримуваного українського журналіста Романа Сущенка до 12 років суворого режиму, теоретично це дає шанс на можливість проведення обміну.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла донька засудженого журналіста Юлія Сущенко.

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"З одного боку вирок був очікуваний, ми не будували якихось ілюзій стосовно того, що виправдають батька. Все було очевидно, адже весь судовий процес тривав понад півтора року. Але з іншого боку, надія помирає останньою, ми сподівались, що відбудеться якесь чудо", – розповіла донька Сущенка.

Потрібно продовжувати активно висвітлювати тему визволення батька, адже це надзвичайно важливо для будь-якого політв’язня. Важко уявити, що буде далі, де опиниться батько, тому потрібно робити все можливе, щоб про нього не забули,

– наголосила Юлія Сущенко.

За словами Юлії, вони спілкувались із адвокатом і він ствердив, що оскільки судовий процес над батьком завершений, то це відкриває шанс на можливості проведення обміну, але поки чогось конкретного щодо цього вона сказати не може.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму. У Росії його судили у так званій справі про шпигунство. Процес у справі Сущенка відбувався у закритому режимі, тому суддя оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку. Відомо, що захист українського політв'язня збирається оскаржувати таке рішення суду.