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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Донька Сущенка поділилась враженнями щодо вироку суду РФ над батьком

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Юлія Сущенко
Юлія Сущенко / Фото з відкритих джерел

Московський міський суд засудив незаконно утримуваного українського журналіста Романа Сущенка до 12 років суворого режиму, теоретично це дає шанс на можливість проведення обміну.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла донька засудженого журналіста Юлія Сущенко.

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"З одного боку вирок був очікуваний, ми не будували якихось ілюзій стосовно того, що виправдають батька. Все було очевидно, адже весь судовий процес тривав понад півтора року. Але з іншого боку, надія помирає останньою, ми сподівались, що відбудеться якесь чудо", – розповіла донька Сущенка.

Потрібно продовжувати активно висвітлювати тему визволення батька, адже це надзвичайно важливо для будь-якого політв’язня. Важко уявити, що буде далі, де опиниться батько, тому потрібно робити все можливе, щоб про нього не забули,
– наголосила Юлія Сущенко.

За словами Юлії, вони спілкувались із адвокатом і він ствердив, що оскільки судовий процес над батьком завершений, то це відкриває шанс на можливості проведення обміну, але поки чогось конкретного щодо цього вона сказати не може.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму. У Росії його судили у так званій справі про шпигунство. Процес у справі Сущенка відбувався у закритому режимі, тому суддя оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку. Відомо, що захист українського політв'язня збирається оскаржувати таке рішення суду.

Теги: Новини України Роман Сущенко журналісти ЗМІ заручники Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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