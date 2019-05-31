Дочернее предприятие китайской CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства

"Реформированная" судебная система и сотрудники СБУ вынудили Китайскую Госкорпорацию просить защиты у Президента Зеленского (документ)

Китайская Государственная Корпорация пожаловалась Владимиру Зеленскому на недостатки судебной системы и попросила поддержки украинского Президента для защиты своих активов и инвестиций.



Инвестор из Китая в лице ООО "Восход Солар" – дочернего предприятия всемирно-известной китайской корпорации CNBM написал громкое открытое письмо Президенту, сообщив о том, что их активы заинтересовали одиозного олигарха Павла Фукса, который, по их словам, пользуясь влиянием и связями в судебных и силовых структурах получал нужные решения и действия для рейдерского захвата солнечной электростанции в Николаевской области общей установленной мощностью в 53 МВт.

В письме, официальные лица китайского инвестора утверждают, что бизнесмен Фукс, используя влияние на судебную систему, получал необходимые ему решения, которые должны были повлечь за собой остановку работы предприятия и арест его счетов. Также в обращении сообщается, что позитивному исходу дела в пользу Фукса сопутствовали следователи и прокуроры под началом Генерального Прокурора Юрия Луценка и одного из высокопоставленного генералов СБУ – Демчины.

Главным лейтмотивом обращения Национальной Корпорации Китая к президенту стал тезис о неудаче судебной реформы, проведенной Грановским-Порошенко, которая так и не смогла устранить фактор влияния отдельных лиц на судебные органы и их решения.

Один из самых крупных иностранных инвесторов также выразил надежду на то, что Президент Зеленский возьмет ситуацию под личный контроль и создаст условия для того, чтобы споры решались исключительно в правовом поле и без участия в решениях частных лиц, ведь это кардинально влияет на инвестиционный климат в Украине.

Подробная информация об участниках:

Павел Фукс, украинско-российский бизнесмен из Харькова, который несколько десятилетий вел бизнес исключительно в России, занимаясь строительством и банковским делом. 4 года назад Фукс вернулся в Украину и на фоне экономической стагнации скупал подешевевшие активы и долги компаний (самым громким делом олигарха было взыскание долгов с Киевского Метрополитена на сумму в 2 млрд грн, где большинство суммы составляли штрафы и пеня).

ООО "ФК Веста" – предприятие, которое по данным СМИ принадлежит Павлу Фуксу, и с помощью которого бизнесмен пытался получить контроль над электростанциями "Восход Солар".

ООО "Восход Солар" – дочерняя компания корпорации СNBM – государственной китайской корпорации, которая занимает 243 место в мире в рейтинге Fortune 500. Корпорация является владельцем десяти солнечных электростанций в Одесской и Николаевской областях