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      Дочернее предприятие китайской CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства

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      ТОВ "Восход Солар"
      ТОВ "Восход Солар" / news.pn

      "Реформированная" судебная система и сотрудники СБУ вынудили Китайскую Госкорпорацию просить защиты у Президента Зеленского (документ)

      Китайская Государственная Корпорация пожаловалась Владимиру Зеленскому на недостатки судебной системы и попросила поддержки украинского Президента для защиты своих активов и инвестиций.

      Инвестор из Китая в лице ООО "Восход Солар" – дочернего предприятия всемирно-известной китайской корпорации CNBM написал громкое открытое письмо Президенту, сообщив о том, что их активы заинтересовали одиозного олигарха Павла Фукса, который, по их словам, пользуясь влиянием и связями в судебных и силовых структурах получал нужные решения и действия для рейдерского захвата солнечной электростанции в Николаевской области общей установленной мощностью в 53 МВт.

      В письме, официальные лица китайского инвестора утверждают, что бизнесмен Фукс, используя влияние на судебную систему, получал необходимые ему решения, которые должны были повлечь за собой остановку работы предприятия и арест его счетов. Также в обращении сообщается, что позитивному исходу дела в пользу Фукса сопутствовали следователи и прокуроры под началом Генерального Прокурора Юрия Луценка и одного из высокопоставленного генералов СБУ – Демчины.

      Главным лейтмотивом обращения Национальной Корпорации Китая к президенту стал тезис о неудаче судебной реформы, проведенной Грановским-Порошенко, которая так и не смогла устранить фактор влияния отдельных лиц на судебные органы и их решения.

      Один из самых крупных иностранных инвесторов также выразил надежду на то, что Президент Зеленский возьмет ситуацию под личный контроль и создаст условия для того, чтобы споры решались исключительно в правовом поле и без участия в решениях частных лиц, ведь это кардинально влияет на инвестиционный климат в Украине.

      Подробная информация об участниках:

      Павел Фукс, украинско-российский бизнесмен из Харькова, который несколько десятилетий вел бизнес исключительно в России, занимаясь строительством и банковским делом. 4 года назад Фукс вернулся в Украину и на фоне экономической стагнации скупал подешевевшие активы и долги компаний (самым громким делом олигарха было взыскание долгов с Киевского Метрополитена на сумму в 2 млрд грн, где большинство суммы составляли штрафы и пеня).

      ООО "ФК Веста" – предприятие, которое по данным СМИ принадлежит Павлу Фуксу, и с помощью которого бизнесмен пытался получить контроль над электростанциями "Восход Солар".

      ООО "Восход Солар" – дочерняя компания корпорации СNBM – государственной китайской корпорации, которая занимает 243 место в мире в рейтинге Fortune 500. Корпорация является владельцем десяти солнечных электростанций в Одесской и Николаевской областях

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины СБУ Китай
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