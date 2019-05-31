Дочірнє підприємство китайської CNBM звернулося до Зеленського за захистом від рейдерства

"Реформована" судова система та співробітники СБУ змусили Китайську Держкорпорацію просити захисту у Президента Зеленського (документ).

Китайська Державна Корпорація поскаржилась Володимиру Зеленському на недоліки судової системи і попросила про підтримку в українського президента задля захисту своїх активів та інвестицій.

Інвестор з Китаю в особі ТОВ "Восход Солар" – дочірнього підприємства всесвітньо відомої китайської корпорації CNBM написав гучний відкритий лист до президента, повідомивши, що їх активи зацікавили одіозного олігарха Павла Фукса, який, з їх слів, користуючись впливом та зв’язками у судових та силових органах отримував необхідні рішення для рейдерського захоплення сонячної електростанції потужністю в 53 Мвт.

У листі, офіційні представники китайського інвестора стверджують, що бізнесмен Фукс, користуючись впливом на судову систему, отримував необхідні йому рішення, котрі повинні були призвести до зупинки роботі підприємства та арешт його рахунків. Також у зверненні повідомляється, що "потрібному" результату сприяли слідчі та прокурори під керівництвом Генерального Прокурора Юрія Луценка та одного з високих чинів СБУ – генерала Демчини.

Головним меседжем звернення Національної китайської Корпорації до президента стала теза про невдалу судову реформу, проведену Грановським-Порошенко, котра так і не змогла усунути фактор впливу окремих осіб на судові органи на їх рішення.

Один з найбільших іноземних інвесторів також висловив надію на те, що президент Зеленський візьме ситуацію під свій особистий контроль та створить передумови для того, щоб судові спори вирішувались виключно у правовому полі і без участі у рішеннях приватних осіб, бо саме це серйозно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Детальніша інформація про учасників:



Павло Фукс, українсько-російський бізнесмен з Харкова, який більше кілька десятиліть вів бізнес виключно у Росії, займаючись будівництвом та банківською справою. 4 роки тому Фукс повернувся в Україну і на тлі економічної стагнації скуповував активи та борги компаній (найгучнішою справою олігарха було стягнення боргів з Київського Метрополітену на суму у 2 млрд грн, де більшість суми складали штрафи та пеня), що подешевшали.



ТОВ "ФК Веста" – підприємство, котре по даним ЗМІ належить Павлу Фуксу, і через яке бізнесмен намагався отримати контроль над електростанціями "Восход Солар".



ТОВ "Восход Солар" – дочірня компанія корпорації СNBM – державної китайської корпорації, яка займає 243 місце у світі у рейтингу Fortune 500. Корпорація є власником десяти сонячних електростанцій в Одеській та Миколаївській областях