Об этом вечером 5 апреля заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, пишет 24 канал. Она объяснила, какие разрушения уже нанесло нам государство-агрессор, начиная с 24 февраля.

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В Украине повреждены, разрушены, уничтожены:

  • не менее 26 тысяч квадратных метров жилой площади;
  • 533 учебных заведения;
  • 196 заведений здравоохранения;
  • 300 детских садов;
  • 8 гражданских аэропортов;
  • 10 военных аэродромов;
  • 129 заводов и предприятий;
  • свыше 22 тысяч километров дорог;
  • 266 мостов и мостовых переходов.

Верещук подчеркнула, что это только предварительные подсчеты нанесенного ущерба после 40 дней после полномасштабного российского вторжения.

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