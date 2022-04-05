Об этом вечером 5 апреля заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, пишет 24 канал. Она объяснила, какие разрушения уже нанесло нам государство-агрессор, начиная с 24 февраля.

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В Украине повреждены, разрушены, уничтожены:

не менее 26 тысяч квадратных метров жилой площади;

533 учебных заведения;

196 заведений здравоохранения;

300 детских садов;

8 гражданских аэропортов;

10 военных аэродромов;

129 заводов и предприятий;

свыше 22 тысяч километров дорог;

266 мостов и мостовых переходов.

Верещук подчеркнула, что это только предварительные подсчеты нанесенного ущерба после 40 дней после полномасштабного российского вторжения.

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