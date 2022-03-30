Как обьяснили в Минцифре, это поможет оценить ущерб, чтобы после победы его возместить.

Важно Кабмин создал Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры

Кто может подать заявку

Услугой могут воспользоваться только граждане Украины, у которых с начала войны 24 февраля были повреждены:

Частные дома (усадебные, дачные и садовые);

Квартиры;

Остальные жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Как подать заявку на поврежденное имущество

Обновите приложение.

В разделе "Услуги" выберите "Поврежденное имущество".

Заполните форму, указав необходимую информацию (данные об поврежденном объекте, фото и описание повреждений и контактные данные)

После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

Услуга осуществляется Минцифрой при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офиса эффективного регулирования BRDO.

Как в Дии подать заявку на поврежденное имущество: смотрите видео

Ранее премьер Денис Шммигаль подчеркнул, что Украина обязательно победит в войне. А после этого мы построим новую страну. В то же время, в Мининфраструктуры обьяснили, что для того, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные россиянами объекты инфраструктуры, требуется от 1 до 2 лет, в зависимости от масштабов и сложности.

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