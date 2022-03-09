Об этом 9 марта сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он описал важные шаги, которые предпринимает правительство в условиях полномасштабного российского вторжения, пишет 24 канал.

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Украинцы смогут оставлять заявки на возмещение

Глава Кабмина анонсировал, что примерно через неделю, то есть до 16 марта, в Дие будет возможность регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе украинцев. Оставить там заявку на возмещение сможет каждый, чей дом или квартиру разрушила атака оккупантов.

Мы победим, не сомневайтесь. А потом отстроим новую, сильную и счастливую Украину,

– подчеркнул Шмыгаль.

"Наши города на Севере, Востоке и Юге снова расцветут. Наши люди вернутся в свои новые, отстроенные дома", – подытожил украинский чиновник.

Как ранее объяснили в Мининфраструктуры, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные россиянами объекты инфраструктуры, необходимо от 1 до 2 лет, в зависимости от масштабов и сложности.

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Обращение Дениса Шмыгаля за 9 марта: смотрите видео