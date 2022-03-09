По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, документ будет очень гибким. Об этом чиновник сказал во время вечернего обращения 9 марта, сообщает 24 канал.
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Что известно о еДокументе
- Он будет содержать паспортные данные, идентификационный код, а также при возможности фото.
- Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах.
- еДокумент автоматически будет доступен всем пользователям приложения "Дия".
Больше деталей о еДокументе пока нет.
Смотрите полное обращение Дениса Шмыгаля за 9 марта – видео 24 канала
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