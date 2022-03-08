Казалось бы, обычный воскресный день, 6 марта, и традиционная львовская пасмурная погода. Но воздух наполнен тревогой, потому что идет война. Когда подходишь к вокзалу, это напряжение растет, ведь видишь столько людей, сколько главные ворота Львова не видели уже давно, сообщает 24 канал.

К теме Город-укрытие: что происходит во Львове, куда едут тысячи беженцев

Чем ближе к вокзалу – людей становится все больше. Правда, не все идут в сторону центра, да и пройти туда через толпу – очень трудно. Кое-кто по железной дороге с рюкзаками и чемоданчиками идет в сторону Левандовки. Думаю себе: видимо, либо возвращаются домой, либо их кто-то встретил. Но таких немного, большинство все же ищет лучшей доли на вокзале.

Люди не только прибывают на вокзал во Львове, но и сразу ищут там защиты от войны / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин

Не все через Львов едут за границу – есть и те, кто возвращается домой

"В Украине остались дети"

Первым, с кем мне удалось поговорить, был Сергей из Кривого Рога. Мужчина вместе с семьей возвращается домой. Живут они в Чехии, а после начала боевых действий решили забрать детей, которые остались в Украине.

Его жена встретила меня сверхэмоционально. Жалуется, что порядка нет и никто не может дать правильной информации. Сергей ее успокаивает: "Потому что хаос, а хаос – потому что война". Потом добавляет, что в Европе также самолеты не по графику отправляются и садятся, но хотелось бы большего порядка.

"В Чехии и в Европе принимают хорошо, все организовано. Сотни машин едут к границе, чтобы забрать людей. Все это абсолютно бесплатно. Так же и расселяют. Там добраться до Польши – легко", – отмечает мужчина.

По его словам, украинцы едут в Польшу даже через Чехию. Из их знакомых примерно 20 семей таким образом уехали.

Многие из Львова хотят уехать в Польшу – люди ждут бесплатные автобус: смотрите видео

"Пошла помыться, и тут в дом прилетело из "Града"

Возвращается домой и Галина. Родилась женщина на Франковщине, правда, последние 20 лет прожила в Харькове. Со слезами на глазах рассказывает, что в течение 9 дней вообще ничего не ела. А последние 3 дня из-за бомбежки страх был таким, что и заснуть не могла.

Трудно найти слова отчаяния, что я за 9 дней почувствовала и увидела воочию. Все это время страшно было выйти из подвала. Сильно нас били "Градами". Под окном упали два снаряда. Напротив – упало на 5 этаж. Начался пожар. Мы вызвали спасателей. Слава Богу, там людей не было. А однажды только пошла помыться, и тут сразу прилетело из "Града,

– вспоминает она.

У Галины в Харькове никого не было. А когда всех ради эвакуации начали забирать из подвала, она осталась вообще одна. Уехать женщине помогли волонтеры. Один из них рассказывал, что перед ней увозил другую женщину, и над ними кружил русский самолет – но все обошлось.

"С нами в подвале был новорожденный ребенок, и он очень плакал. В подвале было очень грязно и выбиты окна. Очень переживали, чтобы снаряд не попал в нас – в окно, в наш дом", – рассказывает далее женщина.

Обстрел Харькова из "Градов": сюжет 24 канала о ситуации в городе после удара

По ее словам, в первый день войны в 10 часов вечера заметила, как над их домом пролетал российский военный самолет. Сбросил что-то дальше – был слышен взрыв. Галина добавляет, что тогда страшно было даже выйти на улицу, чтобы посмотреть. Но в течение последних трех дней перед поездкой уже не слышно было того самолета – женщина предполагает, что его могли сбить.

Хочется обратиться ко всему миру: Остановите Путина. Закройте небо, чтобы не стреляли в наших невинных детишек. То, что говорит Россия, – это все фейки. Мы – сильная нация украинцы, мы не сдадимся, мы победим, мы сами разберемся. Никто не звал Путина на помощь. А кому нужен Путин – Россия недалеко: чемодан, вокзал, Россия. Туда и езжайте. А мы жили на своей земле,

– едва не плачет Галина.

В то же время женщина надеется на лучшее. Верит, что это все вскоре закончится.

"Что нам помогут целый мир и Бог. И будет у нас все хорошо. Мы восстановим города – будет еще лучше, чем было", – заключает харьковчанка.

Актуально Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: обновленный список

Многострадальная Салтовка

Очень много людей прибывает во Львов из Салтовки. Когда-то это был большой спальный район в Харькове, а теперь от него почти ничего не осталось. Именно здесь жилые дома Россия больше всего обстреливала из "Градов".

"Нацисты во время Второй мировой даже так не бомбили"

Наталья приехала во Львов с дочкой и внуком. Рассказывает, что возле их дома взорвали другой жилой дом. И они просто побоялись там остаться – пришлось бежать.

Жить в Харькове – невозможно. Взрывают жилые дома. Люди гибнут. Салтовки уже нет. Пятихаток нет. Уже разгромили 16 домов с мирными жителями,

– со слезами отмечает она.

Наталья отмечает, что нацисты во время Второй мировой даже не бомбили те объекты, которые подвергаются удару сейчас.

"Центр уничтожили. Зоопарк разгромили – куда же это годится", – продолжает плакать женщина.

Очень много во Львов приехало харьковчан, в основном из Салтовки / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин

"Назад у нас дороги нет"

Далее встречаю еще одну Наталью – также харьковчанку из Салтовки. Женщина стояла в очереди с надеждой сесть на бесплатный автобус в Польшу. Говорит: будем просить помощи у Европы.

"Назад у нас дороги нет, потому что не знаем, уцелеют ли наши дома, когда вернемся. Вчера снова в Харькове были обстрелы. Бомбят, очень сильно бомбят", – отмечает Наталья.

По ее словам, оккупанты разрушили почти 80% Харькова. Поэтому пришлось убегать. Выехать и добраться до вокзала помогли волонтеры. А во Львов уже добралась бесплатным эвакуационным поездом.

Кстати Бомбардировка Харькова: погибли 209 человек, среди них пятеро детей

"Луганск и Донецк так не бомбили, как сегодня Харьков"

Ольга – можно сказать, уникальный человек. Ведь в 2014 году женщине пришлось пережить обстрелы родного городка на Луганщине. Впоследствии она переехала в Харьков и прожила там 8 лет. И снова – надо бежать от русских "освободителей".

"Луганск и Харьков – это не сравнить. Имею знакомых и родных в Луганске. Так не бомбили. Есть знакомые на Донетчине. Там не было авиации и жилые дома так не расстреливали. Это сейчас все видно", – говорит она.

Женщина отмечает, что украинские бойцы никогда мирных жителей не убивали. Да даже, чтобы кто-то кого-то обидел, – такого никогда не было.

Никогда. Наши ребята помогали всем. Помогали выбираться как из Луганской области, так и из Донецкой в 2014 – 2015 годах,

– заметила Ольга.

Когда все началось, 24 февраля, она фактически не спала, поскольку из новостей знала, что что-то должно быть.

"Открыла глаза 4:58 – было все спокойно, а уже в 5:01 начали бомбить. Было видно зарево именно с русской стороны, со стороны Белгорода. Живу на 15 этаже, и именно со стороны Белгорода было видно, что начали лететь "Грады". Дом шатается, это было катастрофически, просто ужасно", – добавляет Ольга.

Обстрелы и взрывы в Харькове в ночь на 24 февраля: смотрите видео 24 канала

По ее словам, также жила на Салтовке. Из-за всех этих взрывов несколько дней не спала. Поэтому вместе с мужем Романом решили, что надо уехать.

Хотя во Львове и оставновились на несколько дней, но оставаться здесь не собираются. Далее Ольга и Роман будут пытаться выехать к знакомым или родственникам за границу. Вероятнее всего, это будет Польша.

"Все в Харькове верят в победу Украины"

Люди хотя и выстраиваются в очереди, но стоят преимущественно группками. В основном знакомятся по дороге. Одну из таких компаний встретил на выходе с вокзала – спросили меня, как добраться на соседнюю улицу Железнодорожную.

Елена прибыла во Львов с дочкой и мамой. Уже в поезде к ним присоединилась Раиса. С тех пор вместе ищут лучшей доли.

Приехали сегодня (в воскресенье, 6 марта). Выехали только сейчас, потому что сначала не было возможности. Также надеялись, что война все же прекратится. Кроме того, на вокзале в Харькове была безумная толпа. Люди приезжали и сразу ехали обратно. Впоследствии добавили поезда – 18 поездов накануне вышли из Харькова,

– рассказывает Елена.

По ее словам, настроение – не очень хорошее. Поскольку надеялись на одно, а на самом деле все происходит иначе: ничего не понятно, что делать и куда бежать, как строить свое будущее.

"Сидели 10 дней в хранилище под домом. Почему не в метро? Там сразу очень много людей набилось, поэтому пробиться туда практически невозможно. Некоторые станции уже просто закрыли, поэтому еще нет места для новых людей", – отмечают женщины.

В то же время добавляют, что многие харьковчане живут подальше от станций – не менее 15 – 20 минут пешком. Поэтому пытаются спрятаться где-то поблизости.

"Ты же не побежишь искать метро под обстрелами", – подчеркивает Раиса.

Несмотря на усталость и недовольство тем, что с ними происходит, женщины – уверены в победе Украины.

"Все в Харькове верят в победу Украины. Ведь иначе и быть не может", – чуть ли не в один голос восклицают все.

Репортаж 24 — новая рубрика на сайте 24 канала. Каждую неделю мы будем рассказывать о важных социальных темах из разных уголков Украины.

В основном от войны бегут женщины с детьми: смотрите видео

Бегут не только из горячего Харькова

"Наша сторона Киева пострадала очень серьезно"

Татьяна уехала из столицы Украины вместе с дочерью и внуками. Мужчины остались дома: ушли в тероборону. Добирались до Львова не вместе – женщина ехала электричками, а ее дочь – пассажирским поездом. Приехали в один день, но в разное время. Впоследствии встретились на вокзале.

"Ночевали в детском саду. Нас принимали его рабочие. О садике нам рассказали в одной из райадминистраций. Нас там приняли и дали адрес. И, несмотря на маленькое расстояние, даже на машине увезли. В садике уже нас покормили и потом мы легли спать", – вспоминает женщина.

Живет семья на Видрядном. По словам Татьяны, их район, к счастью, не пострадал. Но эта сторона Киева пострадала очень серьезно.

У нас очень слышны обстрелы, которые происходят в Гостомеле. В Гостомеле и Буче никто не отвечает ни на телефонные звонки, ни даже в мессенджерах,

– добавляет она.

Женщина рассказывает, что уехали только сейчас, поскольку надеялись на лучшее. Хотя и раньше была возможность это сделать. Что касается будущего, то планируют они с семьей уехать в Польшу, но не знают, когда это произойдет.

"Пришли на вокзал на разведку – пока ничего не знаем. Но взяли с собой вещи. Если будет такая возможность – сразу сядем на поезд", – заключает Татьяна.

"Кропивницкий может стать заблокированным"

Убегает от войны и Ольга вместе с сыном. Женщина прибыла из относительно тихого и спокойного Кропивницкого. Говорит: решили покинуть город, потому что ситуация напрягается.

Очень переживаем, что город может стать заблокированным, и тогда вообще будет трудно его покинуть. Но в Кропивницком остались сестра и мама. Не захотели ехать, то остались там,

– подчеркивает она.

Ольга добавляет, что пока планируют ехать в Польшу – там учится ее старшая дочь. В то же время женщина надеется, что все это очень быстро закончится, поэтому далекоидущих планов не делает.



Ольга из Кропивницкого – одна из немногих, кто позволил себя сфотографировать / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин

"Спасаемся от войны, потому что рядом – Энергодар, Мелитополь, Мариуполь"

В Запорожье, к счастью, ситуация пока остается спокойной. Но люди уезжают и оттуда. По словам жителей города, с которыми удалось пообщаться, ситуация в городе – 50/50: кто-то надеется, что все будет хорошо, но многие, выезжает, в основном с детьми.

"Решили ехать, потому что рядом – Энергодар, Мелитополь, Мариуполь. Вот там уже слышно. В Запорожье – пока тихо, но чтобы потом не убегать с детьми под пулями. Надеемся, что все будет в порядке", – рассказывает Елена, которая спасается от войны вместе с детьми.

Женщина добавляет, что и в самом Запорожье иногда были слышны взрывы. А в первый день войны, 24 февраля, над городом летали вертолеты и истребители. Было очень страшно.

В то же время уверяет,если бы не дети, остались бы. Также В Запорожье остаются мужчины – многие идут в тероборону.

Запорожье готовится дать отпор: устанавливают блокпосты, разносят мешки с песками, расставляют противотанковые ежи. Сама участвовала – резала ленты для маскировочной сетки. Готовили еду, чтобы принимать беженцев из Мелитополя и Мариуполя,

– вспоминает Елена.

Куда дальше – женщина пока не знает. Скорее всего, это будет Польша или Германия.

Обратите внимание Запорожье сплотилось и укрепляется: район Песков скоро будет без песка – весь на баррикадах



Много семей покидают относительно спокойные места, чтобы "потом не бежать под пулями" / Фото 24 канал, Шляхтин Андрей

"В Днепре у людей – паника"

Покидают люди и тихий и спокойный Днепр. Как рассказывает местная жительница Алена, выехали на всякий случай, потому что не известно, что будет дальше.

"В Днепре только раздаются сирены. Но у людей – паника. Многие уезжают. На вокзалах – очень много людей. В то же время очень много мужчин идут в тероборону", – добавляет она.

Далее женщина планирует уехать в Польшу. Там сейчас находится ее муж.

Бесценная работа волонтеров

На львовском вокзале можно заметить очень много волонтеров – примерно 150 человек в ярких жилетах. Активисты помогают не только советом, но и могут успокоить детей, перенести коляску или багаж. Кроме того, приносят к очередям с переселенцами горячую еду и напитки.



Волонтеры но медики помогают не только советами / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин

Волонтеры рассказывают, что сейчас самая большая проблема во Львове – это поселение. Но и ее пытаются решить. По другим вопросам, которые им задают, – это графики движения поездов и автобусов. Также спрашивают, как лучше добраться до границы.

Советуем ознакомиться Во Львове работает Гуманитарный штаб: волонтеры просят помочь продуктами и лекарствами



На вокзале переселенцам также помогают информационные стенды / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин​



Один из информационных стендов на вокзале сделали на скорую руку / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин