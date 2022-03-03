Мы во Львове, 24 февраля. Чтобы успокоиться самой и успокоить соседку, понадобится почти два часа. Еще через несколько лет она перестанет нервничать, но будет просить постоянно объяснить, что происходит.

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"Мне написал друг из Швеции и спросил правда, что мы напали на Россию", – набирает в черновиках текст и удивленно показывает. Быстро стирает и пишет, что боится за дом в Чернигове и родителей, потому что Россия близко.

Подвал

Весь день с ужасом следим за новостями. Не успеваем. После информации о ракетах из Беларуси идем в ванную. Она открывает на всякие окна и просит сказать, если будет сирена. Просит слышать за нее и за кота, вопящего весь день.

При всем напряжении Даша собирается на работу. У нее новый офис, который сейчас далеко. Говорит, что надо проснуться рано, чтобы успеть. Но 26 февраля она идет плести маскировочные сетки.

В третий день войны в 6:00 уже бужу ее я. Вижу новость о воздушной тревоге на Волыни, хожу звонить родителям и слышу сирену на улице. Срываюсь из-за компьютера, стучу в дверь к парню, к соседу и трясу за руку Дашу. Показываю, что сирена. Засыпали все одетые, поэтому через несколько минут бежим в подвал.

Укрытие дома / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Кот нервничает и пугается шума в трубах. Даша мерзнет. Кто-то успел уснуть. Никто не паникует. Приблизительно через час возвращаемся к кроватям.

Второй побег по вечерам до укрытия более стрессовый. "Смотри, сын. Рецепт коктейля Молотова. Ацетон, бензин", – говорит возле нас женщина к сыну. Они спокойны. "Возьмите табуретки! Если придется 4-5 часов стоять. Никто не устоит!", – ругается женщина за стеной. "Да не переживай, в следующий раз принесем", – отвечает кто-то.

Сразу добавляет: "Не переживай! Ракет у них мало. Но малые города не бомбили, чтобы на Киев хватило". Женщина возмущается и на несколько минут умолкает. Плачет пес.

– А я свою киску оставила дома...

– О, я свою собаку оставил, потому что она агрессивна к другим животным.

Животное в укрытии / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

"Все сюда принесем. Давайте все сделаем, пожалуйста", – подходит женщина к другим людям в укрытии. Мой кот хочет поймать паука. "В семь утра мы проснемся завтра и здесь соберемся и у нас уже все будет готово", – подходит к нам.

"Да она что-то знает!", – кричит кто-то в конце коридора и заливается смехом.

Люди

В воскресенье 27 февраля после новостей о беженцах считала, что весь центр как в обычные выходные полон людей. Однако здесь спокойно. Даже работают некоторые заведения. На их витринах вывески о помощи беженцам. Перед нами выкрикивает мужчина с оружием.



Объявления во Львове / Фото Андрея Ярыша, 24 канал



Мужчина с оружием во Львове / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Несмотря на покой на улице Коперника, уже привычная очередь к банкомату. Напротив растерянные иностранцы с чемоданами.

С кучей вещей направляются во Дворец искусств и львовяне. Здесь гуманитарный штаб. Каждую минуту подъезжают автомобили. Из них быстро выносят воду, одежду и пищу и складывают перед дворцом. Отдельно стоит очередь людей, которые принесли свертки с вещами для беженцев.

Львовяне направляются в гуманитарный штаб / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Только отдала вещи Василина. Она вместе с друзьями и соседями организовала группу.

"Написали, кто какие вещи может взять. Сложили белье, теплую одежду. То есть все необходимое и вот привезли сюда. Сейчас нам очень тяжело и напряженно. Есть паника, но сейчас собрались силами, потому что нужно себя защищать", – рассказала девушка.

Улица Николая Коперника во Львове / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Волонтеры едва успевают принимать и складывать вещи. Георгий на посту уже три часа. Рассказывает, что принесших помощь людей за это время было очень много.

"Приносят одежду и еду. Мы уже успеваем это раздавать приезжающим беженцам", – сказал он.

К Георгию подбежал мужчина с двумя огромными свертками. "Привет, брат! Это одежда из малышки. Сейчас еще несколько таких сумок будет", – он поставил пакеты и побежал к автомобилю.



Львов помогает беженцам / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Вокзал

С неба падает то дождь, то снег. Ближайший трамвай к вокзалу должен приехать через полчаса. Идем молча. Воздух густой и наэлектризованный.

По дороге на вокзал, по улице Степана Бандеры, тихо. Решаем подождать публичный транспорт. К остановке подходит женщина с двумя детьми. Они держатся за штаны и вытирают глаза. "Знаешь, я бы не убегала. Но эта мамскость", – говорит женщина по телефону к кому-то.

Дорога к вокзалу / Фото Андрея Ярина, 24 канал

На Городоцкой привычные пробки. Со стороны главного вокзала хлынули чемоданы и люди. Чем ближе подходим, тем меньше становится свободного места. "Горячая еда", – изо всех сил кричит среди толпы растерянных, подавленных или встревоженных беглецов от войны. Здесь дети, женщины и мужчины. Они говорят не только на украинском или русском.



Беженцы возле вокзала / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Волонтер подбегает к мальчику, который плачет и приносит шоколадное печенье. "Мы из Запорожья, мы так устали. Нет сил, бедный ребенок", – говорит женщина, держащая ребенка за руку.

С главного входа вокзала постоянно выходят люди. Толкаются, держат чемоданы, рюкзаки, животных, детей или коляски с детьми.

Во Львов приезжают беженцы / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Внутри вокзала жарко. Объектив фотокамеры в конденсате. Несмотря на давку, несколько мужчин расстелили под стеной покрывала и легли спать.

В зале ожидания мама дергает ребенка. Уговаривает потерпеть. Напротив нее есть другие малыши. Они лежат на полу. Спокойны. Постоянно кто кого зовет. Волонтеры бегают и рассказывают, где найти еду и горячий чай, где можно заночевать.



Волонтеры во Львове / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Проталкиваемся к первому перрону. Вдоль всего пути люди. Думаю, что их не сотни, а тысячи. Они стоят и ждут поезда.

За несколько минут к нам подбегает женщина лет 60: "Чего это вы фотографируете. Сейчас приедет полиция, СБУ к вам!". Объясняю, что журналистка показываю удостоверение. Женщина смущается.

Люди ждут поезда / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

"Знаете, так страшно. Мы не понимаем, кто есть кто и где берутся эти диверсанты. Очень боимся, потому что фотографируют часто и не могут объяснить зачем", – говорит она.

Ее зовут Наталья. Спрашивает, знаю ли, когда ближайший поезд в Польшу.

"Я здесь с внуком и дочерью. Мы сами, знаете из Тернополя. В своей квартире приняли людей из Киева, но решили сейчас ехать в Польшу, потому что есть куда", – говорит она мне.

Беженцы во Львове / Фото Андрея Ярыша, 24 канал

Еще через несколько минут подходит мужчина и тоже спрашивает, зачем нам фотоаппарат. "Да, блин, я уже не могу. Мы сегодня уже очень подозрительным разбили телефон. Фотографировали, удостоверений никаких не было. А здесь сами видите, сколько людей страшно", – сказал он. На вопрос, куда планирует ехать, отвечает, что некуда.

"Я сам из Луганской области. Уже когда-то удирал. Я год жил в Польше, но решил – надо возвращаться", – говорит мужчина.



Выход с главного вокзала / Фото Андрея Ярыша, 24 канал