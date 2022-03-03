Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций. Большинство беженцев пересекают соседние страны, такие, как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдова. Польша заявляет, что принимает 50 000 человек ежедневно.
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Для миллионов других людей внутри Украины пришло время смолкнуть оружию, чтобы можно было оказать спасительную гуманитарную помощь,
– отметил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
К слову, по оценкам Организации Объединенных Наций, 4 миллиона человек могут покинуть Украину, хотя эта цифра может оказаться еще больше.
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