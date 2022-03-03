Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй. Більшість біженців перетинають сусідні країни, такі як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова. Польща заявляє, що приймає 50 000 людей щодня.

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Для мільйонів інших людей всередині України настав час замовкнути зброї, щоб можна було надати рятівну гуманітарну допомогу,

– зазначив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

До слова, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, 4 мільйони людей можуть залишити Україну, хоча ця цифра може виявитися ще більшою.

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