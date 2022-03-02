Главная цель этого сайта – помощь украинским беженцам и реализация мер для облегчения катастрофической ситуации в Украине, вызванной российской агрессией.
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Организация быстро создает сеть волонтеров, НПО и бизнес-организаций по всей Европе, чтобы координировать срочную поддержку людям, кто был вынужден покинуть родную страну, и тем, кто остался в середине войны.
Какую помощь можно получить
Волонтеры помогают в нескольких направлениях:
- Бесплатное жилье,
- Юридически,
- В центрах поддержки беженцев,
- Дают необходимые контакты в странах, граничащих с Украиной,
- Собирают информацию обо всех других ресурсах, оказывающих помощь.
"United for Ukraine" уже работает с большим количеством Европейских NGO, юридическими, транспортными компаниями, гуманитарными, медицинскими организациями и волонтерскими отрядами в таких странах: Германия, Венгрия, Румыния, Литва, Молдова, Польша, Франция, Австрия, Голландия, Швейцария, Кипр и Испания,
– говорится в сообщении.
Заявку посылать просто. Кроме того, их обещают рассматривать очень быстро.
В первый же день работы платформы мы увидели регистрацию от женщины 70-ти лет. Так что это может сделать каждый и каждая, заявка будет обработана максимально быстро. Мы создали надежную экосистему, которая базируется на digital-базе, команде профессионалов и уже работает в тесной связи с партнерами. Мы хотим сделать очень простой доступ для людей. Мы открыты к партнерству,
– сообщили в организации.
К инициативе уже присоединились betterplace.org, gut.org and elinor.network. Также проводятся переговоры с AIrBnb и Google.