Главная цель этого сайта – помощь украинским беженцам и реализация мер для облегчения катастрофической ситуации в Украине, вызванной российской агрессией.

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Организация быстро создает сеть волонтеров, НПО и бизнес-организаций по всей Европе, чтобы координировать срочную поддержку людям, кто был вынужден покинуть родную страну, и тем, кто остался в середине войны.

Какую помощь можно получить

Волонтеры помогают в нескольких направлениях:

Бесплатное жилье,

Юридически,

В центрах поддержки беженцев,

Дают необходимые контакты в странах, граничащих с Украиной,

Собирают информацию обо всех других ресурсах, оказывающих помощь.

"United for Ukraine" уже работает с большим количеством Европейских NGO, юридическими, транспортными компаниями, гуманитарными, медицинскими организациями и волонтерскими отрядами в таких странах: Германия, Венгрия, Румыния, Литва, Молдова, Польша, Франция, Австрия, Голландия, Швейцария, Кипр и Испания,

– говорится в сообщении.

Заявку посылать просто. Кроме того, их обещают рассматривать очень быстро.

В первый же день работы платформы мы увидели регистрацию от женщины 70-ти лет. Так что это может сделать каждый и каждая, заявка будет обработана максимально быстро. Мы создали надежную экосистему, которая базируется на digital-базе, команде профессионалов и уже работает в тесной связи с партнерами. Мы хотим сделать очень простой доступ для людей. Мы открыты к партнерству,

– сообщили в организации.

К инициативе уже присоединились betterplace.org, gut.org and elinor.network. Также проводятся переговоры с AIrBnb и Google.